"Иван Носков - не новичок в таких важных для большой агломерации сферах, как ЖКХ, энергетика, транспорт", - Владислав Сивый Политика

Владислав Сивый Фото: ЗС НО

"Иван Носков — человек пока еще новый для Дзержинска, но не новичок в таких важных для большой агломерации сферах жизнедеятельности, как жилищная политика, энергетика, транспорт", - заявил руководитель фракции ЛДПР, депутат ЗСНО Владислав Сивый, комментируя избрание Ивана Носкова в качестве главы города Дзержинска 6 декабря 2018 года.

"Мы стали свидетелями того, что за последние несколько лет Дзержинск пережил разные модели руководства. Была у нас и так называемая "одноглавая" власть, и "двуглавая". Руководство то избирали всенародно, то назначали из области. Сегодня в Дзержинске наблюдаем очередные перемены, и хочется сказать, что рост и развитие городской инфраструктуры зависят не от количества главных управленцев, а от качества их работы. Поэтому городом вполне может управлять один человек, если он профессионал своего дела", - сказал депутат.

По словам Сивого, новый глава Дзержинска проявил себя высококвалифицированным специалистом и хозяйственником. "Депутатская деятельность и работа на высоких постах в муниципалитетах и министерствах дает политику самую важную, на мой взгляд, практику: умение видеть городские проблемы и решать их четко, в короткие сроки", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что он, как представитель дзержинского городского округа в региональном Заксобрании, "не понаслышке знает самые болевые точки города и проблемы его жителей". "Большую часть подобных вопросов поможет решить конструктивное и уже отлаженное взаимодействие между губернатором Глебом Никитиным и новым мэром Иваном Носковым, уверенность первого в силах и способностях второго. Очень важно сотрудничество дзержинских властей с нижегородскими", - сказал Владислав Сивый.