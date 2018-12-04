"Население Дзержинска явно устало от напрасных обещаний политических элит", - Александр Прудник Политика

Александр Прудник Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Население Дзержинска явно устало от напрасных обещаний политических элит", - заявил политолог Александр Прудник, комментируя назначение Ивана Носкова на пост главы Дзержинска Нижегородской области 6 декабря 2018 года.

По его словам, Ивану Носкову на посту мэра нужно будет в первую очередь "восстановить реальную систему управления Дзержинском".

"Сейчас для Дзержинска это самый лучший вариант, поскольку уровень доверия дзержинцев к местной власти оставляют желать лучшего. Население города явно устало от напрасных обещаний политических элит", - отметил политолог.

Александр Прудник подчеркнул, что Носков "уже успел зарекомендовать себя как человек дела". "Ему предстоит для начала оценить ситуацию, посмотреть на нее под другим, свежим углом, а затем вычленить те самые болевые точки и заняться их ликвидацией. Думаю, со всеми этими задачами новый глава города успешно справится", - сказал он.