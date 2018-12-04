"Дзержинск - один из самых правильно спланированных городов", - Иван Носков Политика

Иван Носков Фото: администрация Дзержинска

"Дзержинск - один из самых правильно спланированных городов, из него можно сделать один из лучших городов нашей страны", - отметил Иван Носков, комментируя свое избрание главой города Дзержинска Нижегородской области 6 декабря 2018 года. Слова мэра приводит пресс-служба горадминистрации.

"Я был в разных городах, мне есть с чем сравнить. Первые впечатления от города и работы здесь положительные. Дзержинск мне очень понравился, это один из самых правильно спланированных городов, он достаточно компактный, удобный, и из него можно сделать один из лучших городов нашей страны. Я надеюсь, мы все вместе постараемся этого добиться", - заявил новый мэр города.

Иван Носков сообщил, что уже начал знакомиться с городским хозяйством, в ближайшее время он планирует продолжить объезды и обходы территорий. "Основная задача – понять "болевые точки", то, что можно решить простыми способами, что не требует больших затрат. Думаю, на какие-то моменты и задачи я смогу посмотреть более свежим взглядом. В чем-то помогут и подскажут жители и депутаты городской Думы. В этом плане мы продолжим плотно взаимодействовать", - сказал он.

Также новый глава города подчеркнул, что одной из важных задач он считает принятие бюджета на 2019 год. "С учетом того, что проект бюджета уже сформирован, я принципиально в него сейчас не вмешивался. У него есть логика, есть по большому счету целостность. Я вижу на сегодняшний день, какие дзержинцы деятельные. Они очень активно обсуждают бюджет, дают свои замечания и предложения по разным вопросам. Это тоже нужно учитывать. Поэтому, как я уже говорил, бюджет – это живой организм, после того, как начнем работать с ним, еще не раз внесем правки", - заключил Носков.

Напомним, сегодня, 6 декабря, на заседании городской Думы исполняющий обязанности главы администрации города Дзержинска Иван Носков избран главой города Дзержинска. Кандидатуру Ивана Носкова поддержали 34 депутата местного парламента.