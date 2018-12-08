Роман Колосов: "Нижнему Новгороду необходима система управления дорожным движением, выделенные полосы и реверсивное движение " Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

29 октября Роман Колосов назначен и.о. заместителя мэра Нижнего Новгорода, также он руководит и департаментом дорожного хозяйства. Ранее Колосов работал на крупных проектах, в том числе с привлечением федеральных средств. С 2016 по 2018 год возглавляемая им компания принимала участие в строительстве тоннелей на МКАД и Калужском шоссе в Москве, а также в реконструкции участков автомобильной дороги Новороссийск - Керченский пролив. В сентябре стало известно, что Роман Колосов возглавил МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" ("ГУММиД"), а спустя полтора месяца глава города Владимир Панов принял решение о назначении Романа Колосова своим замом по транспорту. Агентство решило узнать, что думает Роман Колосов о нижегородской транспортной системе и о городе в целом. Каковы перспективы его работы. Отметим, что интервью с новым замом записывали в будний день, в 19 часов. Роман Колосов обратил внимание, что у него рабочий день, как правило, длится до 21 часа, работа в администрации предполагает ненормированный рабочий день.

- Есть мнение, что приезжие не болеют душой за город, не знают проблемные участки. Вы с этим согласны или нет?

- Глава города набирает управленцев не столько любви к городу, сколько из любви к своей работе, которые знают, как добиться результата. Когда вы живете в городе, то иногда не видите некоторых проблем. У приезжих есть возможность посмотреть на ситуацию хладнокровно и принять оптимальное решение.

- Что вы можете сказать о транспортной системе Нижнего Новгорода?

- Здесь есть чем заниматься, неограниченное поле для деятельности. Много так называемых "красных пятен". Городу необходима система управления дорожным движением, необходимы выделенные полосы для общественного транспорта, в центральной части города необходимо ввести одностороннее движение. Лучшие решения Москвы и других городов необходимо реализовать в Нижнем Новгороде.

- Ранее вы работали в сфере строительства. Что больше всего удивило с переходом на работу в администрацию?

- Для меня должность исполняющего обязанности замглавы по транспорту – это новый уровень. Администрацию, бывает, критикуют, но деятельность строго ограничена определенными регламентами и правилами, которые со стороны не всегда видны. Правила нельзя нарушать. К примеру, по организации движения по Пролетарскому кольцу. Проблема была давно, но нужна была программа, бюджет, проект, и это нельзя сделать по одному щелчку.

- Недавно вы начали собирать предложения по улучшению дорожной ситуации в группе соцсети "Город без пробок". Как разобраться с этим валом сообщений? Взять хотя бы Стрелку, мнения нижегородцев разделились. Как найти баланс, чтобы удовлетворить разные пожелания?

- По ситуации на Стрелке сейчас смотрим динамику. Уже есть стратегия развития данного узла. Там будут достаточно небольшие изменения, перераспределение потоков. В ближайшее время ее презентуем. В целом в "Город без пробок" поступают совершенно разноплановые обращения. По одним и тем же вопросам по 30-40 заявок. Одна из наших задач – свести все в одну систему. Много просьб, которые не касаются пробок. Например, когда стоят на светофоре на пересечении пр. Ленина и ул. Июльских дней – дерево перекрывает светофор, не сразу понятно, какой свет загорелся. Это можно сделать достаточно быстро. Можно кронировать дерево, чтобы обеспечить безопасность. Или написали представители клуба "Assetto Corsa". Они сообщили, что на Молодежном проспекте блокируют все светофоры, а также просят ввести на пр. Ленина и пр. Гагарина реверсивное движение. Как вариант: центральная полоса станет реверсивной, с утра из нижней части города в верхнюю часть будет три полосы, из верхней в нижнюю - две. Вечером наоборот.

- Насколько реально запустить адаптивные светофоры в Нижнем Новгороде уже в следующем году?

- Это реально. Будут переоборудованы действующие светофоры, в том числе на пр. Ленина и пр. Гагарина. Человеческий фактор будет исключен. Устанавливаются определенные датчики, видеокамеры, контроллеры, чтобы посмотреть плотность потока, длину пробки, скорость движения. Все основные магистрали обязаны в первую очередь настроить так, чтобы "вытаскивать" весь трафик из города.

- Что касается группы "Антиснег", насколько активно поступают заявки?

- Заявки разные… Иногда нас спамят. Накидывают заявки, прикладывают фотографии прошлых лет, из других мест. Но в основном обращения конструктивные.

- Недавно нижегородская администрация утвердила порядок фактов, являющихся обстоятельствами для обращения в суд на частных перевозчиков. Это следствие того, что частников смещают с рынка? На ваш взгляд, каким должен быть баланс между муниципальными и коммерческими перевозчиками?

- Мое мнение, для жителей важно качество предоставляемой услуги, а не количество тех или иных перевозчиков на маршрутах. Новые автобусы, которые поступили в Нижний Новгород 30 ноября, закроют действующие потребности. Есть маршруты, которые были востребованы ранее, но из-за нехватки подвижного состава, были отменены. В течение двух недель автобусы поставят на учет, а потом на определённые маршруты. Частников будет меньше, но это рынок, и они будут в любом случае. Я сам езжу пассажирским транспортом по субботам и воскресеньям.

- Серьезно? Для чего?

- Хочу посмотреть, в каком состоянии находится подвижной состав, маршруты, остановочные павильоны. Если смотреть на работу частников, это ненормальная ситуация, когда происходят "гонки на виражах". У многих частников отсутствует возможность оплаты карточками, хотя в городе для этого все есть.

- Что касается работы электротранспорта, какие у вас есть замечания? К примеру, в городе происходят такие ситуации, когда из-за обрыва сетей, водители троллейбусов останавливаются перед площадью Свободы, "снимают рога", транспорт проезжает этот участок накатом, потом снова подсоединяется к контактной сети…

- Сейчас есть несколько таких участков, например: на ул. Родионова не везде ездят троллейбусы. При ремонтах был обрыв и отсоединение сетей. Мы запланировали обновление подвижного состава по троллейбусному парку, чтобы троллейбусы могли проезжать "без рогов" некоторые участки. Планируется, что это будет новая поставка троллейбусов с возможностью автономного хода, то есть с батарейкой. Они будут дешевле электробусов.

- Летом был запущен пилотный проект по установке "вертушек" в муниципальных автобусах. Он оправдал себя?

- Он, к сожалению, показал свою неэффективность. Может быть, будут установлены валидаторы в салонах. В настоящее время самое эффективное, это кондукторы.

- На какой стадии вопрос о строительстве новой станции метро?

- ГУММИД прорабатывает вопрос. Есть проект, который необходимо актуализировать, после этого поступит финансирование. В настоящий момент, ни федеральные, ни областные денежные средства не выделены. Пока работа не начата - не выделены лимиты финансирования. Кроме того, первоначальный проект был разработан в 2012 году. За это время изменились нормы безопасности, необходимо установить новые турникеты, камеры видеонаблюдения и внедрить другие стандарты. Необходимо актуализировать проект с учетом новых норм. На это необходимо полгода-год. Надеюсь, что планы станут реальность.