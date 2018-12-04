"Опыт по рекультивации нижегородских объектов экологического ущерба будет полезен другим регионам", - Дмитрий Кобылкин Общество

Дмитрий Кобылкин Фото: С сайта Госдумы РФ

"Опыт Нижегородской области по рекультивации объектов экологического ущерба будет полезен другим регионам", - считает министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который 7 декабря посетил регион.

Дмитрий Кобылкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели в Дзержинске Нижегородской области совещание, посвященное ликвидации объектов накопленного экологического ущерба - полигона "Игумново", шламонакопителя "Белое море" и свалки промышленных отходов "Черная дыра".

Они обсудили вопросы, влияющие на ход реализации мероприятий, предусмотренных в государственном контракте: закупку и логистику доставки на объекты необходимых материалов. Совещанию предшествовала выездная проверка всех трех объектов.

"Сегодня мы своими глазами увидели, что ликвидация объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области идет хорошими темпами. Россия только внедряет этот опыт. Но если раньше эта работа казалась непреподъемной, то сегодня мы видим ее реальность", - сказал Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что на полигоне ТБО "Игумново" генеральный директор ООО "ГЭС-Экотехнологии" Валерий Меркулов доложил Дмитрию Кобылкину и Глебу Никитину о ходе работ по рекультивации объекта.

На свалке промышленных отходов "Черная дыра" с сегодняшнего дня по постоянной схеме запущено газоснабжение. В ближайшие несколько недель работа оборудования будет осуществляться в режиме пуско-наладки.

Президент ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" Сергей Чернин доложил, что в ходе термолизной деструкции и термического обезвреживания класс опасности отходов существенно понижен. Дымовые газы проходят дополнительную очистку. Обезвреживание отходов происходит на построенной для этих целей производственной площадке.

На самой "Черной дыре" Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин осмотрели оборудование по подготовке и извлечению отходов. После того, как карстовое "озеро" будет полностью очищено от содержимого, начнется рекультивация территории с использованием геомембранных изолирующих покрытий. Дмитрий Кобылкин отметил, что Нижегородская область выступает первопроходцем в рекультивации подобных объектов накопленного экологического ущерба. По его мнению, этот опыт будет полезен и для ликвидации других опасных объектов на территории области, и для других регионов.

Ликвидация всех трех объектов накопленного экологического ущерба планируется завершить к 2020 году.

"Сегодня найдены общие решения рабочих вопросов, которые неизбежно возникают при реализации крупных, а тем более уникальных проектов. Уже сегодня налицо конкретный результат, и я не сомневаюсь, что к 2020 году работа будет завершена, в соответствии с поручением Президента", - подвел итог встречи Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Полигон ТБО "Игумново" - самый крупный объект размещения отходов в Нижегородской области. Площадь территории, которую необходимо рекультивировать - 41,7 га. Подрядчику необходимо укрепить склоны полигона, очистить фильтрат на локальных очистных сооружениях, укрыть полигон гидроизоляционными материалами, уложить сверху холма биополотно и организовать экологический мониторинг на территории.

На свалке промышленных отходов "Черная дыра" общий объем жидких, пастообразных и затвердевших отходов составляет 71500 куб. м. Ликвидация этого объекта предполагает два этапа: термолизную деструкцию и обезвреживание содержимого, а затем засыпку карстового провала и рекультивацию площадки.

Шламонакопитель "Белое море" состоит из неорганических и органических веществ. Общая рекультивируемая площадь - 71,5 га. Его предстоит выровнять и укрыть гидроизолирующим материалом.