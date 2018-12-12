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Политика

"Задач в Арзамасе сегодня много и Александру Щелокову удастся их решить", - Ольга Щетинина

12 декабря 2018 17:40  [26] Политика
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

Фото: Заксобрание Нижегородской области

"Задач в Арзамасе сегодня много и Александру Щелокову удастся их решить", - считает заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, комментируя выборы главы Арзамаса Александра Щелокова.

"Кандидатуру Александра Щелокова я оцениваю крайне высоко. Он обладает высокими управленческими компетенциями. Компетенциями по созданию команды, умением выстроить плановую системную работу. Уверена, что ему удастся это сделать и в Арзамасе, это его родной город", - считает зампредседателя Заксобрания.

"Задач сегодня много - это развитие туристического потенциала Арзамаса, который, как мне кажется, до конца не раскрыт, хозяйственные вопросы, связанные с благоустройством города, обновление инфраструктуры города. Для решения этих задач нужно объединить всех жителей Арзамаса", - подытожила Ольга Щетинина.

Александр Щелоков является уроженцем Арзамаса. С февраля 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Нижегородской области. Член партии "Единая Россия" с 2008 года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Александра Щелокова руководителем аппарата правительства Нижегородской области - министром правительства Нижегородской области. О возможности его назначения на пост мэра Арзамаса стало известно 9 ноября.

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