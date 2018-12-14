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Политика

"Здравоохранение, образование, социальная защита затрагивают интересы каждого жителя нашей страны", - Николай Карякин

14 декабря 2018 19:36  [121] Политика

"Здравоохранение, образование, социальная защита затрагивают интересы каждого жителя нашей страны", - заявил директор ПИМУ Николай Карякин, комментируя назначение Андрея Гнеушева исполняющим обязанности заместителя губернатора Нижегородской области.

"Социальная сфера – это приоритетное направление работы правительства любого региона России, в том числе и для нас. Здравоохранение, образование, социальная защита – сферы, которые затрагивают потребности и интересы каждого жителя нашей страны, поэтому внимание и спрос к качеству этой работы со стороны населения был и остаётся высоким", - заметил он.

"В части здравоохранения у правительства Нижегородской области и Приволжского исследовательского медицинского университета много совместных проектов, главные из которых – создание онкологического и биомедицинского кластеров, основная цель которых – развитие здравоохранения региона, внедрение молекулярных и генетических методов диагностики заболеваний, улучшение качества и продолжительности жизни нижегородцев, снижение смертности, в первую очередь, от болезней сердца и онкологии. Желаю Андрею Николаевичу успехов в выполнении поставленных перед министерством задач", - резюмировал Николай Карякин.

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