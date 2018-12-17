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Политика

"Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков

18 декабря 2018 11:41  [138] Политика
Илья Шебураков

Илья Шебураков

Фото: соцсеть

"Андрей Бетин – руководитель нового формата", - отметил декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков, комментируя назначение Андрея Бетина и.о. заместителя губернатора Нижегородской области.

Он отметил, что Бетин активно в своей работе внедряет инновационные технологии. "Андрей Анатольевич – руководитель нового формата. Он имеет опыт работы и в бизнесе, и на госслужбе. Опыт передовой - активно внедряет новые технологии в проектах, которые курирует, особенно – в кадровой сфере. Со своей стороны, мы оцениваем это назначение только положительно", - подчеркнул Шебураков.

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