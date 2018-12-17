Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [16410] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11541] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [11184] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
07 июля 2018 13:10  [7255] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6495] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
07 мая 2018 13:47  [6178] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 июля 2018 13:51  [6111] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
12 апреля 2018 17:43  [5457] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
14 апреля 2018 10:58  [4676] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
12 апреля 2018 17:49  [4551] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
Последние новости рубрики Политика
18 декабря 2018 14:27  [277] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
18 декабря 2018 14:14  [228] Дмитрий Краснов сложил полномочия зампредседателя Гордумы в связи с назначением на пост и.о. замгубернатора Нижегородской области
18 декабря 2018 11:41  [449] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
18 декабря 2018 11:21  [312] "Дмитрий Краснов помогал Выксе во многих начинаниях", - Владимир Кочетков
17 декабря 2018 22:57  [829] Глеб Никитин назначил и.о. заместителей губернатора Нижегородской области Андрея Бетина и Дмитрия Краснова
17 декабря 2018 14:47  [649] Очный этап марафона для полуфиналистов конкурса "Лидеры России" открылся в нижегородском филиале РАНХиГС 17 декабря
17 декабря 2018 14:39  [616] "Избрание Глеба Никитина и Дениса Москвина в Генсовет "ЕР" - это доверие к нашему региону", - Александр Суханов
17 декабря 2018 14:00  [706] "Вхождение нижегородца в высший политический орган "ЕР" - это поворот в политической истории региона", - Евгений Семенов
14 декабря 2018 19:36  [1428] "Здравоохранение, образование, социальная защита затрагивают интересы каждого жителя нашей страны", - Николай Карякин
14 декабря 2018 19:31  [1053] Директор нижегородского центра для несовершеннолетних уверена в готовности Андрея Гнеушева решать непростые вопросы
Политика

"Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова

18 декабря 2018 14:27  [277] Политика
Ирина Войнова

Ирина Войнова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Дмитрий Краснов всегда стоял в рядах людей, которые искореняли чрезмерные требования к предпринимателям и административные барьеры", - заявила член Совета НРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Ирина Войнова, комментируя назначение Дмитрия Краснова на пост и.о. заместителя губернатора Нижегородской области.

По ее мнению, Краснов зарекомендовал себя как опытный и авторитетный политик, а также хороший руководитель.

"Я рада, что Глеб Сергеевич (Никитин, - прим. НИА "Нижний Новгород") назначил на пост и.о. заместителя губернатора такого ответственного, грамотного и умного специалиста. Дмитрий Германович – это человек, который всегда отстаивал права предпринимателей, за ним очень много побед в решении вопросов, касающихся малоформатной торговли и тарифов", - рассказала Войнова.

"Дмитрий Краснов человек неравнодушный и всегда стоял в рядах людей, которые искореняли чрезмерные требования к предпринимателям и административные барьеры. Он величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского.
Поэтому я, как активист "Опоры России" и член ОНФ, рада тому, что Дмитрий Германович стал заместителем губернатора. Предприниматели всячески поддерживают это назначение, для нас оно знаковое", - сказала она.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph