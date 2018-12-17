"Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова Политика

Ирина Войнова Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Дмитрий Краснов всегда стоял в рядах людей, которые искореняли чрезмерные требования к предпринимателям и административные барьеры", - заявила член Совета НРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и член регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Ирина Войнова, комментируя назначение Дмитрия Краснова на пост и.о. заместителя губернатора Нижегородской области.

По ее мнению, Краснов зарекомендовал себя как опытный и авторитетный политик, а также хороший руководитель.

"Я рада, что Глеб Сергеевич (Никитин, - прим. НИА "Нижний Новгород") назначил на пост и.о. заместителя губернатора такого ответственного, грамотного и умного специалиста. Дмитрий Германович – это человек, который всегда отстаивал права предпринимателей, за ним очень много побед в решении вопросов, касающихся малоформатной торговли и тарифов", - рассказала Войнова.

"Дмитрий Краснов человек неравнодушный и всегда стоял в рядах людей, которые искореняли чрезмерные требования к предпринимателям и административные барьеры. Он величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского.

Поэтому я, как активист "Опоры России" и член ОНФ, рада тому, что Дмитрий Германович стал заместителем губернатора. Предприниматели всячески поддерживают это назначение, для нас оно знаковое", - сказала она.