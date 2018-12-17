Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2018 17:34  [15] Представители "Ростелекома" стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
18 декабря 2018 17:02  [96] "Наконец-то правительство обратило внимание на проблемы с мусором", - Владислав Атмахов
18 декабря 2018 16:21  [190] Ярмарки с новогодними подарками будут работать во всех районах Нижнего Новгорода
18 декабря 2018 16:12  [163] Почти 120 домов и 14 соцобъектов в Московском районе Нижнего Новгорода отключены от холодной воды из-за планового ремонта
18 декабря 2018 15:56  [180] Нижегородка выиграла в лотерею 1 млн рублей, которые хочет отдать сыну
18 декабря 2018 15:25  [293] "Власти компенсируют гражданам затраты на покупку приставок для цифрового ТВ", - Андрей Турчак
18 декабря 2018 13:24  [293] Более 1,2 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено Нижегородской области на развитие дорог в 2019-2020 годах
18 декабря 2018 11:04  [326] Сания Сорокина: "В Нижегородской области стоматологи находятся в очень конкурентной среде"
18 декабря 2018 10:38  [243] "Люди обращаются в ЗАГС в самые важные моменты своей жизни", - Евгений Лебедев
18 декабря 2018 10:08  [295] Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области снизилась на 25% 10-16 декабря, - Роспотребнадзор
Общество

Нижегородка выиграла в лотерею 1 млн рублей, которые хочет отдать сыну

18 декабря 2018 15:56  [180] Общество
Капиталина Кочкина

Капиталина Кочкина

Фото: пресс-служба Русского лото

Нижегородская пенсионерка выиграла в лотерею 1 млн рублей, которые хочет отдать сыну. Об этом сообщает пресс-служба "Русского лото".

Обладательницей миллиона стала Капиталина Кочкина. Она сказала, что уже не впервые выигрывает в лотерею. Еще в советские времена, став обладательницей крупного выигрыша, потратила эти деньги на путешествие в Санкт-Петербург.

Теперь Капиталина Кочкина хочет отдать выигрыш в 1 млн рублей своему сыну на покупку квартиры.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лотереи
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph