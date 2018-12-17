Нижегородка выиграла в лотерею 1 млн рублей, которые хочет отдать сыну Общество

Капиталина Кочкина Фото: пресс-служба Русского лото

Нижегородская пенсионерка выиграла в лотерею 1 млн рублей, которые хочет отдать сыну. Об этом сообщает пресс-служба "Русского лото".

Обладательницей миллиона стала Капиталина Кочкина. Она сказала, что уже не впервые выигрывает в лотерею. Еще в советские времена, став обладательницей крупного выигрыша, потратила эти деньги на путешествие в Санкт-Петербург.

Теперь Капиталина Кочкина хочет отдать выигрыш в 1 млн рублей своему сыну на покупку квартиры.