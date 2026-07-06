Евгений Чинцов принял участие в открытии памятника летчику Александру Молеву Общество

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Александру Молеву состоялось в селе Фоминки Гороховецкого района Владимирской области.

В церемонии приняли участие представители Нижнего Новгорода и Владимирской области, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы, местные жители и родственники героя. О знаменательном событии рассказал председатель городской Думы Евгений Чинцов.

Жизнь Александра Молева была связана как с Владимирской землей, так и с Нижегородской областью. Он учился в Дзержинске, где окончил школу и аэроклуб. В 1940 году был призван в Красную Армию, прошел Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов и с марта 1942 года принимал участие в боевых действиях.

8 июля 1944 года его самолет Ил‑2 был подбит зенитным огнем. Летчику удалось посадить горящее судно, однако он погиб за штурвалом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года Александру Молеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Евгений Чинцов подчеркнул, что подвиг Александра Молева является частью общей исторической памяти владимирцев и нижегородцев. Он напомнил, что летчик 529 раз поднимал Ил‑2 на штурмовку позиций противника, и каждый вылет был сопряжен со смертельным риском. По его словам, герой прожил всего 22 года, но успел сделать для Родины больше, чем многие за долгую жизнь.

Для нас важно, что память о нем сохраняется и на его малой родине, и в Дзержинске, где он делал первые шаги в авиации. Такие памятники нужны не только прошлому — они нужны будущему, — подчеркнул Евгений Чинцов.

Особой частью мероприятия стали выступления школьников. Ученики школы поселка Фоминки и дзержинской средней школы имени Героя Советского Союза Александра Молева поделились фактами о жизни летчика и работе школьного музея, где бережно хранятся воспоминания о нем.

Также в церемонии принял участие участник специальной военной операции, кавалер четырех орденов Мужества, представитель второго потока программы «Время героев» Артур Жумабаев. Он прибыл на открытие по приглашению своего боевого товарища, Евгения Чинцова, с которым вместе выполнял задачи на одном из направлений в зоне СВО.

Времена меняются, но неизменными остаются верность присяге, боевое братство и готовность защищать свою страну. Именно на этих ценностях держится связь поколений — от героев Нижегородского ополчения, Великой Отечественной войны и до наших современников, — заявил председатель городской Думы.

Церемония завершилась возложением цветов к памятнику.

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