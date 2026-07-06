Доброволец СВО: «Я обязан помочь обеспечить мирную жизнь соотечественникам» Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Новая группа добровольцев заключила военные контракты в Нижнем Новгороде и направилась на боевую подготовку перед службой в войсках беспилотных систем. Будущие защитники осознанно приняли решение освоить новую профессию — оператора БПЛА.

После подготовки военнослужащие будут служить в зоне специальной военной операции в качестве дроноводов — вести оперативное наблюдение за противником, координировать действия штурмовых подразделений и обеспечивать безопасность мирного населения.

Доброволец из Челябинской области с позывным «Гром» по совету знакомых специально приехал в нижегородский пункт отбора, чтобы заключить контракт и служить именно в войсках беспилотных систем. Его привлекли возможность проживания в хостеле в период оформления документов, прохождение медкомиссии и психологического тестирования в одном месте.

«Гром» — многодетный отец, и он уверен, что сегодня его главная обязанность как главы семьи — обеспечить своим детям безопасность и право на будущее.

«Раньше работал в разных сферах, но сейчас приоритеты поменялись. Я обязан помочь обеспечить спокойную и мирную жизнь своей семье и всем соотечественникам. Дома меня поддержали и сказали, что гордятся, несмотря на переживания. Глубоких знаний в сфере беспилотной авиации у меня нет, поэтому иду учиться новым технологиям, ведь современные бои — это, прежде всего, инновации. Уверен, что победа будет за нами, потому что у нашей армии больше преимуществ», — сказал «Гром».

Доброволец из Свердловской области с позывным «Город» до заключения контракта работал водителем погрузчика. Рассказал, что хочет попробовать себя в войсках беспилотной авиации, потому что служба открывает новые возможности.

«Не хочу просто наблюдать со стороны за тем, как идет спецоперация, хочу активно участвовать и помогать парням на передовой. Базовые знания о дронах есть, а дальше всему научат. Своим примером хочу показать, что не надо бояться, когда речь идет о защите Отечества. А главное — хочу, чтобы мирные жители здесь не страдали от того, что происходит на фронте», — подчеркнул он.

Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок действия — один год.

С 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тыс. рублей. Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.