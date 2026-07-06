Нижегородцам выплатили более 98 млн рублей задержанной зарплаты Общество

Трудовые права 750 работников шести организаций были восстановлены в июне 2026 года в Нижегородской области. Общая сумма произведенных выплат превысила 98 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе.

Уточняется, что в отношении работодателей, допустивших задолженность по заработной плате, применялись меры инспекторского реагирования. В указанную сумму вошли выплаты, произведенные с нарушением установленных сроков.

Основная часть задолженности была погашена в результате проведения профилактической работы. Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес подчеркнул, что защита трудовых прав граждан остается приоритетным направлением деятельности надзорного ведомства.

Работодатели обязаны понимать свою ответственность перед работниками и своевременно выплачивать заработную плату. Мы продолжим совершенствовать систему профилактики и реагирования на подобные нарушения, — заявил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что Гострудинспекция проверяет информацию о долгах по зарплате в «Пари НН».