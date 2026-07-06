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Общество

Артист балета из Японии получил РВП в Нижнем Новгороде

06 июля 2026 16:34 Общество
Артист балета из Японии получил РВП в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Гражданин Японии Дзеутаро Каназаси получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дзеутаро Каназаси родился в городе Хамамацу. В Россию он приехал в 2012 году для обучения балетному искусству. Спустя три года окончил Московскую государственную академию хореографии, после чего выступал в Красноярске. Затем почти два года жил на родине, однако принял решение вернуться в Россию. Работал в Самаре и Саратове, а позже переехал в Нижний Новгород.

Более трех лет артист служит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. В октябре 2023 года он заключил брак с балериной этого же театра Елизаветой. В прошлом году в семье родился сын. По словам Ирины Волк, артист отметил, что чувствует себя в России более комфортно, чем в Японии.

Церемония вручения разрешения на временное проживание прошла в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области. Документ был оформлен согласно Указу Президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Дзеутаро мечтает стать преподавателем балета и воспитать сына. Получив документ, он выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за помощь, теплый прием и поддержку, — подчеркнула Ирина Волк.

Ранее мы сообщали о том, что граждане Германии, Болгарии и США получили разрешения на временное проживание в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Артист Иностранцы Театры
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