Два тротуара отремонтировали в Большом Болдине по проектам инициативного бюджетирования Общество

Фото: газета «Болдинский вестник»

Два тротуара отремонтировали в Большом Болдине по инициативе жителей. Пешеходную дорожку, соединяющую центр села с микрорайоном Восточный, привели в порядок в рамках губернаторского проекта «Вам решать!». А капитальный ремонт тротуара на улице Школьной стал возможен благодаря участию жителей в государственной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Общее финансирование в рамках проекта «Вам решать!» составило более 2,8 млн руб., включая средства областного и местного бюджетов, а также 30 тыс. руб. внесли сами жители. В результате обновлено 242 метра асфальтового покрытия. Подрядчик выполнил работы в течение двух месяцев.

«Совместными усилиями мы сделали большое и полезное дело! А чтобы тротуарная зона стала более благоустроенной и красивой, решили высадить здесь цветы», — рассказала глава местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа Алла Морозова.

Алла Морозова подарила инициативной группе жильцов саженцы роз, а также сама высадила первый кустарник, положив начало красивому цветнику, переходящему в аллею вдоль тротуарной дорожки.

Напомним, с 1 июля по 1 сентября 2026 года нижегородцы могут подать заявку на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!». На сайте VAM.GOLOSZA.RU (https://vam.golosza.ru/?page=2) можно подать заявки в электронном виде по восьми направлениям: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Счастливая семья», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура», «Наша инициатива», «Молодежная политика».

Еще один новый тротуар протяженностью 517 метров появился в Большом Болдине благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» — красивый, удобный и обеспечивающий безопасность для пешеходов.

Общая сумма финансирования проекта составляет более 3,1 млн руб., из них свыше 1,3 млн руб. направлено из призового фонда Большеболдинского муниципального округа по итогам смотра-конкурса на «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности».

«Новый тротуар призван решать главную задачу — безопасности наших детей. Наконец-то, они могут спокойно и безопасно передвигаться в школу и из школы домой. Структура тротуара позволяет беспрепятственно разойтись двум встречным пешеходам с колясками. Ходите с удовольствием, берегите то, что создано для вас, и передайте детям: эта дорога — ваша! Пусть каждый шаг по новому асфальту дарит вам только положительные эмоции!» — отметила Алла Морозова.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта. В состав нацпроекта вошли следующие федеральные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».