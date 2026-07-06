Снижение цен на рынке нижегородских новостроек маловероятно Общество

Снижение цен на новостройки в Нижегородской области в ближайшее время маловероятно. Об этом ИА «Время Н» сообщила директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.

По ее словам, сегодня жители региона чаще задумываются об улучшении уже имеющихся жилищных условий, чем о покупке квартиры в новом доме. Одной из ключевых причин остается осторожное отношение к ипотеке.

Как пояснила эксперт, на рынке труда замечается немало «сокращений», и это усиливает опасения потенциальных заемщиков. Люди понимают, что в случае потери работы могут столкнуться с трудностями при выплате кредита. Те, кто только рассматривает возможность оформления ипотеки, также не готовы идти на риск с учетом финансовых возможностей.

Татьяна Романчева напомнила, что стоимость новостроек в регионе, как и в целом по стране, растет ежегодно. На это влияет не только повышение цен на строительные материалы, но и высокая стоимость земельных участков, которые приобретаются на аукционах.

Дополнительную нагрузку на застройщиков создают обязательства по обеспечению социальной инфраструктурой. Новые жилые комплексы должны быть обеспечены детскими садами и школами. Так, при возведении двух крупных домов возможно размещение встроенного детского сада примерно на 80 мест. Однако со строительством школ ситуация сложнее: существующие участки зачастую не позволяют разместить полноценное образовательное учреждение на 800 мест.

Кроме того, сам процесс выхода на строительную площадку занимает от полутора до трех лет. Необходимо разработать проект и согласовать документацию. Даже если участок предоставляется в рамках комплексного развития территории (КРТ), около года уходит на подготовку проекта планировки и межевания. Для участия в программе КРТ застройщик должен представить документы региональному штабу, и, по словам эксперта, не всем компаниям удается попасть в программу с первой попытки.

Говоря о динамике рынка в прошлом году, Татьяна Романчева отметила, что в первом полугодии количество сделок было невысоким. При этом в конце года спрос значительно вырос: в ноябре-декабре, на фоне ужесточения условий по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 года, жители региона приобрели больше нового жилья, чем за все предыдущие месяцы 2025 года.

Ранее мы сообщали о том, что норму жилья на одного человека хотят пересмотреть в Нижегородской области.