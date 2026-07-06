18 зон для учебных запусков беспилотников утвердили в Нижегородской области Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области определены 18 специальных площадок, предназначенных для учебных и тренировочных полетов беспилотных воздушных судов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Они находятся в Нижнем Новгороде, Боре, Выксе, Павлове, Княгинине, Воротынце, поселке Большое Козино, а также в Кстовском и Балахнинском округах.

«Беспилотные авиационные системы сегодня — одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей. Для подготовки квалифицированных специалистов важно создавать не только образовательные программы, но и условия для отработки практических навыков», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что появление специальных зон расширяет возможности для школьников, студентов и педагогов, а также помогает жителям региона лучше знакомиться с современными технологиями в сфере БАС.

Замгубернатора Егор Поляков пояснил, что на этих площадках полеты будут проходить в специально выделенном воздушном пространстве. По его словам, решение должно поддержать развитие беспилотной авиации и создать дополнительные условия для подготовки будущих специалистов.

Для каждой зоны определены свои параметры: границы, допустимая высота и режим работы. В зависимости от локации беспилотники смогут подниматься на высоту от 50 до 150 метров, а радиус зоны достигает одного километра. Полеты разрешены в установленные для каждой площадки часы.

Главной особенностью новых зон стала возможность выполнять полеты без предварительных согласований. Беспилотники массой до 30 кг можно запускать без разрешения на использование воздушного пространства и без подачи плана полета, что упрощает проведение занятий и тренировок.

Развитие беспилотных авиационных систем в стране осуществляется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее нижегородцам напомнили правила поведения при обнаружении беспилотников.