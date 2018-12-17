"Дмитрий Краснов - профессиональный управленец и порядочный, принципиальный человек", - Сергей Зуденков Политика

Сергей Зуденков Фото: НИА Нижний Новгород

"Дмитрий Краснов – очень деятельный, профессиональный управленец, порядочный, принципиальный человек", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Сергей Зуденков, комментируя согласование в региональном парламенте кандидатов на должности заместителей губернатора.

"Дмитрий Геннадьевич пользуется непререкаемым авторитетом у предпринимателей, промышленников и политиков не только Нижегородской области, но и других регионов России", - добавил он.

Напомним, что сегодня депутаты Законодательного собрания Нижегородской области согласовали назначение на должности заместителей губернатора Андрея Гнеушева, Александра Югова, Андрея Харина, Сергея Морозова, Игоря Носова, Андрея Бетина и Дмитрия Краснова.

Дмитрий Краснов будет отвечать в правительстве за департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов и главное управление ЗАГС Нижегородской области.