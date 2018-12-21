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Бизнес

"Мы должны приложить все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в основной капитал более чем в пять раз", - Глеб Никитин

25 декабря 2018 18:11  [117] Бизнес

"Мы должны приложить все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в основной капитал более чем в пять раз", - Глеб Никитин. Об этом губернатор заявил в ходе торжественного приема по случаю представления Стратегии развития на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2018 года.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы увеличить ежегодный объем инвестиций в основной капитал более чем в пять раз. Что касается малого и среднего бизнеса, то он в области представлен почти 131 тыс. субъектов и 481 тыс. занятых. Это один из лучших показателей в ПФО и России. И мы намерены существенно увеличить это число. Для этого нам нужно обеспечить получение необходимых компетенций и стартовых условий всеми гражданами – как в городе, так и в сельской местности, где одним из важнейших направлений является развитие агропредпринимательства», - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин напомнил, что созданная в этом году Корпорация развития Нижегородской области уже сопровождает более 55-ти инвестпроектов на сумму порядка 100 млрд рублей.

"Для увеличения числа таких проектов мы создаем зоны с особыми условиями для бизнеса, а также готовим целый ряд мер по снятию инфраструктурных и тарифных ограничений. Нам важен не только приток внешних инвестиций, но и развитие уже работающих в области предприятий. Во время экспертных сессий по разработке Стратегии озвучивались идеи о необходимости субсидирования части затрат по кредитам на инвестпроекты. Мы эту идею реализовали, и в результате удалось привлечь почти 12 млрд инвестиций от 31 производственной компаний", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, 10 декабря 2018 года был подписан СПИК о создании производств новых моделей на базе предприятий "Группы ГАЗ". "Группа ГАЗ" в течение 10 лет инвестирует более 20 млрд рублей в локализацию таких ключевых компонентов и технологий, как двигатель, коробка перемены передач и системы управления.

Кроме того, межведомственная комиссия при Минпромторге РФ одобрила СПИК о строительстве завода по производству безопасных одноразовых шприцев третьего поколения и одноразовой продукции для забора, хранения и переливания крови в Нижегородской области.

"Для размещения предприятия подобрана площадка на Бору в районе поселка Неклюдово. Завод планируется ввести в действие в 2020 году. Этот проект позволит привлечь в экономику региона более 3 млрд рублей инвестиций и создать свыше 500 рабочих мест", - добавил губернатор.

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