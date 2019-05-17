Надеюсь, что секция настольного тенниса в школе №121 Канавина будет сохранена, - Руслан Станчев Общество

Руслан Станчев Фото: НИА Нижний Новгород

Надеюсь, что секция настольного тенниса в школе №121 Канавинского района Нижнего Новгорода будет сохранена. Об этом заявил генеральный директор ТК "Волга" Руслан Станчев, говоря о возможном закрытии и переносе секции из спортзала школы.

Собеседник агентства напомнил, что уже более 10 лет при школе №121 работает секция настольного тенниса под руководством тренера с 40-летним стажем Федора Николаевича Бахтиярова, "который, к слову, подготовил мастеров спорта, победителей и призеров российских и европейских соревнований". "Мне как его воспитаннику и одному из первых учеников важно, чтобы этот зал продолжил работать", - добавил Руслан Станчев.

В настоящее время в секции занимается более 150 человек, большинство дети. "Это, по сути, единственное место, где дети могут заниматься олимпийским видом спорта в Заречной части Нижнего Новгорода", - продолжил собеседник, добавив при этом, что эта спортивная секция, является центром притяжения для подростков не только Канавинского района.

"На сегодняшний день ситуация складывается вокруг зала неоднозначная. Школа №121 "уходит" на капитальный ремонт, конечно, хорошо, что это случилось. Однако, сейчас обсуждается решение, что зал, где дети занимаются настольным теннисом, будет закрыт, и ему предложат альтернативное помещение. На сегодня те помещения, которые предлагаются под секцию не соответствует стандартам этого вида спорта", - продолжил руководитель ТК "Волга".

"Естественно, предполагается, что секция не пропадет совсем, а просто переедет в другое помещение. Наверное, это нормальное решение, но есть решение еще более простое. Предлагаю сохранить зал в этой же школе, просто на время ремонта учебного заведения его законсервировать. Зал готовый, там сделан ремонт", - отметил Руслан Станчев, при этом добавив, что "ремонтировалось помещение, и покупались спортивные столы, в том числе, и на деньги родителей воспитанников, спонсоров и самого тренера".

По словам собеседника агентства, секцию планируют перенести в альтернативное помещение еще и потому, что начальной школы нужен спортзал. "Однако, этажом ниже, где занимается секция, есть помещение, которое на сегодняшний день завалено сломанной мебелью и школьным скарбом. Идеальным было бы решение оставить секцию там, где сейчас, законсервировав на лето, чтобы с началом учёного года дети вернулись обратно, а не разбрелись по дворам и подъездам", - добавил руководитель ряда СМИ. "Наша задача не только сохранить секцию, но и преумножить спортивные результаты ее воспитанников", - добавил он. Кроме того, Руслан Станчев отметил, что переоборудовав склад на первом этаже этого здания, школа бы уже имела три спортзала.

"Уверен, что чиновники, отвечающие за решение этой проблемы, прислушается к мнению общественности, пересмотрят свое решение о переносе спортивной секции в альтернативное помещение, показав тем самым вовлеченность в проблему и опираясь на пожелания нижегородцев", - сказал Руслан Станчев. В заключение он добавил, что в настоящее время родители воспитанников секции подготовили письмо с просьбой оставить зал в этом помещении. Свои подписи под обращением к руководителям города, поставили более 100 человек.

Ранее сообщалось, что теннисная школа при школе № 121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода (ул. Тонкинская,4) продолжит работу, пока для нее не найдут новое помещение. Как заявила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Любовь Сачкова на заседании комиссии городской Думы по соцполитике 16 мая, секция будет перенесена в новое помещение. Однако в настоящее время такое помещение не найдено. Поиском занимается комитет по управление городским имуществом и администрация Канавинского района.

Как в свою очередь отметил депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев, закрытие школы и переезд секции вызывает беспокойство родителей.