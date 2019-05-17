Государственный Театр оперы и балета Республики Коми приедет в Нижний Новгород с гастролями Культура и отдых

Государственный Театр оперы и балета Республики Коми приедет в Нижний Новгород с гастролями

На сцене Нижегородского театра оперы и балета имени А.С.Пушкина с 19 по 23 мая 2019 года в рамках программы "Большие гастроли 2019" пройдут гастроли Государственного Театра оперы и балета Республики Коми.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на минкульт.

Согласно информации, программа нижегородских гастролей сыктывкарской труппы состоит из спектаклей разных жанров для зрителей всех возрастов.

Первыми зрителями гастрольных спектаклей станут юные театралы. 19 мая в 11:00 они увидят балет Хачатуряна "Приключения Чиполлино" (0+) - один из лучших современных детских балетов для детей. Спектакль специально создавался как проект, который будет интересен для посещения театра всей семьей.

21 мая в 11:00 в программе музыкальная сказка Терентьева "Красная шапочка. NEW" (0+). Современная постановка с прекрасной музыкой, ярким и оригинальным сюжетом будет интересна детям и взрослым. В сказке много юмора и веселья, неожиданных сюжетных переплетений и сказочных приключений.

23 мая в 11:00 будет показан детский мюзикл-вестерн Баскина "Братец Кролик и Братец Лис" (0+). Забавные и непредсказуемые приключения героев, наполненные интригами, погоней и розыгрышами, не позволят никому заскучать. Участником действия спектакля выступит и театральный оркестр, а юные зрители смогут включиться в интерактивный формат самого мюзикла.



Классическая программа представлена следующими постановками:

20 мая в 18:00 опера Бизе "Кармен" (16+)

21 мая 18:00 балет Минкуса "Дон Кихот" (0+)

22 мая 18:00 оперетта Кальмана "Принцесса цирка" (6+)



Завершит гастроли 23 мая в 18:00 гала-концерт солистов Государственного театра оперы и балета Республики Коми (6+), который объединит в своей программе музыку и театр, оперу и оперетту, вокал и юмор. Знакомые многим любимые произведения зазвучат с новой силой.

В спектаклях заняты ведущие солисты оперной и балетной труппы, артисты, хор, оркестр театра. Музыкальный руководитель гастролей, дирижер спектаклей – главный дирижер театра оперы и балета Республики Коми, Лауреат VII Республиканского театрального конкурса им. С.Ермолина Азат Максутов. Художественный руководитель гастролей – главный режиссер театра, Заслуженный деятель искусств РФ Илья Можайский.

СПРАВКА:

Республиканский музыкальный театр Коми АССР был открыт 26 августа 1958 года, с первых дней своего существования став неотъемлемой частью культурной жизни Республики Коми, главной ее сценой, на которой сосредоточены основные профессиональные исполнительские силы и представлены все музыкальные жанры. С 1992 года театр получил статус "Государственный театр оперы и балета Республики Коми".