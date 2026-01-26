Нижегородец оценил автограф Вани Дмитриенко на майке в 10 млн рублей

Музыкант из Нижнего Новгорода Чайный (Владимир Рулёв) нашел оригинальный способ монетизировать популярность исполнителя Вани Дмитриенко, сообщает pravda-nn.ru.
Узнав, что артист в 2025 году заработал почти миллиард рублей, Рулёв выставил на продажу редкую вещь — собственную футболку с автографом Дмитрия.
Стоимость изделия Чайный оценил в 10 млн рублей, футболка уже доступна к покупке сайте бесплатных объявлений.
Подтверждением подлинности является фотография, на которой Ваня Дмитриенко оставляет подпись на футболке Чайного.
Автограф появился случайно после совместной съемки клипа на песню "Детство", написанной Чайным и композитором Андреем Покровским. Композиция покорила пользователей соцсетей, набрав миллиарды просмотров и миллионы собственных видео-римейков.
После съемок Дмитриенко подписал футболку Владимиру, а позже они вместе выступали на концерте. Автор объявления убежден, что высокая цена обоснована популярностью Вани Дмитриенко и эмоциональной привязанностью владельца к раритету.
Ранее сообщалось, что здание бывшей компании "Линдек" выставили на продажу в Нижнем Новгороде за 250 млн рублей.
