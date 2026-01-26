Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 января 2026 18:43Нижегородец оценил автограф Вани Дмитриенко на майке в 10 млн рублей
26 января 2026 18:00Опубликован график работы выставки "АРТ МИР 2026" в Нижнем Новгороде
26 января 2026 15:56Художественный фильм о купце Бугрове снимут в Нижегородской области
25 января 2026 18:09Умер нижегородский экс-гитарист "Любэ" Юрий Рыманов
25 января 2026 12:41Проект реставрации Дома Скворцовой в Нижнем Новгороде завоевал награду
24 января 2026 09:00Не просто стрелялки: как видеоигры в России становятся культурным кодом
23 января 2026 18:00Реставрацию Литературного музея Горького планируют завершить к лету 2026 года
22 января 2026 11:42Стало известно, как нижегородцы будут работать и отдыхать в феврале 2026 года
22 января 2026 10:3612-летний скрипач из Кстова победил на Всероссийском конкурсе
21 января 2026 14:33Центральный фасад ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде почти снесли — фото
Культура и отдых

Нижегородец оценил автограф Вани Дмитриенко на майке в 10 млн рублей

26 января 2026 18:43 Культура и отдых
Нижегородец оценил автограф Вани Дмитриенко на майке в 10 млн рублей

Музыкант из Нижнего Новгорода Чайный (Владимир Рулёв) нашел оригинальный способ монетизировать популярность исполнителя Вани Дмитриенко, сообщает pravda-nn.ru.

Узнав, что артист в 2025 году заработал почти миллиард рублей, Рулёв выставил на продажу редкую вещь — собственную футболку с автографом Дмитрия.

Стоимость изделия Чайный оценил в 10 млн рублей, футболка уже доступна к покупке сайте бесплатных объявлений.

Подтверждением подлинности является фотография, на которой Ваня Дмитриенко оставляет подпись на футболке Чайного. 

Автограф появился случайно после совместной съемки клипа на песню "Детство", написанной Чайным и композитором Андреем Покровским. Композиция покорила пользователей соцсетей, набрав миллиарды просмотров и миллионы собственных видео-римейков.

После съемок Дмитриенко подписал футболку Владимиру, а позже они вместе выступали на концерте. Автор объявления убежден, что высокая цена обоснована популярностью Вани Дмитриенко и эмоциональной привязанностью владельца к раритету.

Ранее сообщалось, что здание бывшей компании "Линдек" выставили на продажу в Нижнем Новгороде за 250 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Музыка Торговля
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 10:44Нижегородцы не торопятся раскупать билеты на концерт SHAMANа
01 декабря 2025 09:58Зуб динозавра продают за 12 млн в Нижнем Новгороде: что думает эксперт
17 ноября 2025 17:34Здание телефонной станции продают в Нижнем Новгороде за 430 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных