Здание лавки купца Голованова в Выксе признали объектом культурного наследия

Фото: "Яндекс Карты"

Историческое здание кожевенной лавки купца Павла Леонидовича Голованова в Выксе получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области опубликован на официальном портале правовой информации.

Здание на улице Ленина, 16 построено в начале XX века. Одновременно с включением в объектов культурного наследия народов России утверждены границы охранной зоны и регламент использования территории ОКН. В частности, категорически запрещаются снос здания и любые действия, способные нанести ущерб объекту, прокладка наземных и надземных инженерные коммуникации, включая размещение их на фасадах и другие.

