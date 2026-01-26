Здание лавки купца Голованова в Выксе признали объектом культурного наследия

Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
26 января 2026 19:40 Культура и отдых
Фото: "Яндекс Карты"

Историческое здание кожевенной лавки купца Павла Леонидовича Голованова в Выксе получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области опубликован на официальном портале правовой информации.

Здание на улице Ленина, 16 построено в начале XX века. Одновременно с включением в объектов культурного наследия народов России утверждены границы охранной зоны и регламент использования территории ОКН. В частности, категорически запрещаются снос здания и любые действия, способные нанести ущерб объекту, прокладка наземных и надземных инженерные коммуникации, включая размещение их на фасадах и другие. 

Ранее сообщалось, что проект реставрации Дома Скворцовой на улице Короленко, 18 в Нижнем Новгороде стал победителем национальной премии "Наследие дороже".

