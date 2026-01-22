У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Стало известно, как нижегородцы будут работать и отдыхать в феврале 2026 года

22 января 2026

Февраль — месяц с традиционными дополнительными выходными. О том, как пройдут рабочие и нерабочие дни в этом году, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, официально считается нерабочим. В 2026 году он выпадает на понедельник, поэтому россиян ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля включительно. Это касается тех, кто работает по стандартному пятидневному графику.

Таким образом, в феврале нас ждет 19 рабочих дней и 9 выходных, включая праздничный понедельник.

При этом для тех, кто трудится посменно или по индивидуальному графику, календарь может отличаться. В таких случаях выходные и рабочие дни устанавливаются по личному расписанию, и смена может выпасть даже на праздник.

Юрист Южалин напомнил: если человек выходит на работу в праздничный или выходной день, по закону это должно оплачиваться в двойном размере. Также возможен вариант с дополнительным днем отдыха вместо повышенной оплаты.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждут почти четыре месяца отдыха в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных