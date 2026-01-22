12-летний скрипач из Кстова победил на Всероссийском конкурсе Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

12-летний Павел Мартынов из Кстова победил во Всероссийском музыкальном конкурсе "Орфей", сообщил нижегородский мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.

Мальчик стал лауреатом I степени в категории "Струнные смычковые инструменты".

Согласно информации, кстовчанин начал заниматься музыкой в шесть лет. И игра на скрипке для него не просто досуг, а любимое дело. Он постоянно совершенствует свое мастерство.

