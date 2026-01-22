12-летний скрипач из Кстова победил на Всероссийском конкурсе

10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
22 января 2026 10:36 Культура и отдых
Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

12-летний Павел Мартынов из Кстова победил во Всероссийском музыкальном конкурсе "Орфей", сообщил нижегородский мэр Юрий Шалабаев в соцсетях. 

Мальчик стал лауреатом I степени в категории "Струнные смычковые инструменты". 

Согласно информации, кстовчанин начал заниматься музыкой в шесть лет. И игра на скрипке для него не просто досуг, а любимое дело. Он постоянно совершенствует свое мастерство. 

Ранее сообщалось, что нижегородская конькобежка Качанова выиграла третий этап Кубка России. 

Теги:
Конкурсы Кстово Музыка
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
