Культура и отдых

Умер нижегородский экс-гитарист "Любэ" Юрий Рыманов

25 января 2026
Умер нижегородский экс-гитарист Любэ Юрий Рыманов

Фото: соцсети

На 70-м году жизни умер экс-гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов. О его кончине сообщили участники ВИА "Лейся, песня", в составе которого уроженец Горьковской области (ныне Нижегородской) выступал в последние годы. 

"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него", — говорится в публикации на странице коллектива в соцсетях.

Как сообщают "Аргументы и факты", причиной смерти стали проблемы с сердцем. Последние дни жизни артист провел в больнице.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово. В 1977-м вошел в состав ансамбля "Шестеро молодых". Затем с 1998 по 2008 год играл на гитаре в группе "Любэ", а после продолжил карьеру в составе "Лейся, песня". Известно, что нижегородец сотрудничал с Владимиром Высоцким.

В 2024 году, будучи участником "Лейся, песня", Рыманов вышел в финал музыкального телепроекта "ВИА Суперстар".

Напомним, что 14 января скончался заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. 

Напомним, что 14 января скончался заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Теги:
Музыка Некролог
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
