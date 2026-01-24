Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Не просто стрелялки: как видеоигры в России становятся культурным кодом

24 января 2026 09:00 Культура и отдых
Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Российская игровая индустрия всё увереннее выходит за рамки привычного представления о видеоиграх как о простом развлечении. Сегодня это сложная экосистема, в которой пересекаются технологии, экономика, культура и социальная ответственность. Видеоигры, наравне с кино и телевидением, активно влияют на мировоззрение миллионов людей, прежде всего молодёжи. Как сегодня создаются отечественные видеоигры, и почему российский геймдев всё чаще делает ставку не только на коммерческий успех, но и на социальную ответственность, — читайте в материале НИА "Нижний Новгород". 

Как рождаются видеоигры

Путь от идеи до релиза редко бывает линейным, заявил гейм-директор студии GFAGames Александр Петров, выступая на вебинаре "От идеи до релиза: как создаются видеоигры в России".  По его словам, концепция может трансформироваться, упрощаться или полностью пересматриваться в зависимости от технических, кадровых и финансовых ограничений. 

При этом инвестор в игровой индустрии всегда рискует — стопроцентно, а стоимость проекта может варьироваться "от пачки сухариков до танкерного флота". Именно поэтому ключевую роль играет сплоченная команда, где каждый участник понимает общую цель и готов брать на себя ответственность.

На вопрос, есть ли у российских студий собственный узнаваемый почерк или индустрия всё ещё в поиске своей идентичности, Александр ответил, что собственный культурный код еще только начинает формироваться, но уже заметны определённые тенденции.

"Разработчики стали чаще обращаться к славянскому культурному наследию, создавая фэнтези с историческими отсылками. Это становится своего рода альтернативой устаревшему фан-сервису. Такой подход безопасен: он позволяет оставаться в жанре фэнтези, не углубляясь в жёсткий реализм, который сегодня многим попросту тяжело воспринимать. Людям хочется чего-то, что вызывает положительные эмоции, что можно комфортно воспринимать. Сказочная атмосфера, знакомые культурные образы — всё это мозг принимает легче и охотнее", — отметил он.

Историческая память

По данным ВЦИОМ, видеоигры стали частью повседневной жизни более чем 40% россиян. При этом аудитория гейминга — это не только подростки, но и взрослые люди, для которых виртуальное пространство становится формой отдыха, общения и даже саморазвития. Именно поэтому разработчики стали больше говорить о своей ответственности перед игроками и о том, какое содержание они транслируют через свои продукты.

Один из наиболее показательных примеров такого подхода — "Мир танков" (12+). Здесь военная техника и игровые события не оторваны от реального прошлого, а выступают как форма сохранения исторической памяти. Виртуальные парады ко Дню Победы, специальные игровые события, приуроченные к памятным датам, реконструкции боевых операций — всё это выстраивает у игроков целостное восприятие истории, основанное на фактах, а не на искаженных интерпретациях. 

"Все наши достижения в игре привязаны к подвигу советского народа. Таким образом человек очень часто узнаёт об этом впервые: он получает красивую медальку, пытается выяснить, что на ней изображено, и начинает читать — узнаёт о различных подвигах, исторических фактах", — рассказал Владислав Полевик, директор по маркетингу проекта "Мир танков" (ГК "Леста Игры"). 

Важно, что работа с историческим материалом ведется профессионально. Над контентом трудятся специалисты, отвечающие за достоверность деталей и корректность формулировок. Такой подход позволяет избежать упрощения или искажения событий и формирует у аудитории уважение к подвигу предков. 

Развитие отечественного геймдева

Отдельное место в развитии отечественного геймдева занимает роль крупных компаний, которые формируют условия для устойчивого роста индустрии. В ситуации, когда значительная часть зарубежных платформ покинула российский рынок, ключевым фактором становится не просто наличие сервисов, а контроль над контентом и его распространением внутри страны.

Запуск платформы "Игры Ростелеком" стал ответом на этот вызов. Площадка ориентирована сразу на несколько аудиторий: игроков, разработчиков и дистрибьюторов. Для пользователей это означает легальный и удобный доступ к разнообразному игровому контенту, а для студий — возможность развивать проекты в российской юрисдикции, не завися от внешних площадок.

По оценке экспертов, за последние годы российская игровая индустрия заметно выросла качественно. В перспективе ближайших лет решающим фактором станет именно качество контента и способность удерживать его в национальном цифровом пространстве. Если российские игры будут уходить исключительно на международные площадки, говорить о системном развитии отрасли станет невозможно. Поэтому ключевой задачей становится не просто создание новых проектов, а формирование среды, в которой отечественный контент остается в стране, находит свою аудиторию и получает возможности для долгосрочного роста.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Видеоигры Ростелеком Технологии
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
