Корпоративная команда "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" приняла участие в благотворительном марафоне "Беги, герой!" Общество

Корпоративная команда "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" приняла участие в благотворительном марафоне "Беги, герой!" 19 мая 2019 года.

Массовое спортивное мероприятие проходит в Нижнем Новгороде пятый год подряд и в этот раз собрало около 5400 спортсменов. Команда "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" принимает участие в полумарафоне уже третий раз.

В этом году на старт благотворительного забега вышло 48 работников и ветеранов предприятия, самому старейшему из них 77 лет. Все бегуны успешно преодолели выбранные дистанции (5,10 и 21 км) и увезли домой памятные медали.

"Такие мероприятия объединяют: коллеги и друзья вместе выходят на старт, поддерживают друг друга на протяжении всего пути. Хорошей традицией в команде "ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез" стала семейность – на забеги поболеть за своих вместе с участниками ездят их семьи, а некоторые выходят на старт полным составом. Такому крепкому корпоративному духу вполне соответствует главный девиз компании: "ЛУКОЙЛ" - всегда в движении!" - сообщила капитан корпоративной команды Дарья Лебедева.