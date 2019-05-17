"Нижнему Новгороду необходимо активнее искать варианты замещения банковских кредитов", - Дмитрий Барыкин Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин прокомментировал отчет о результатах деятельности главы Нижнего Новгорода и деятельности администрации города в 2018 году, представленный на заседании Думы 22 мая 2019 года.

"Команда мэра Владимира Панова в прошлом году поставила перед собой целый ряд амбициозных задач, решение которых потребует как серьезных финансовых вложений, так и временных затрат. Проведение капитального ремонта школ в каждом районе, создание на территории города двух станций снеготаяния, решение застарелой проблемы с ливневой канализацией, переход на систему "Умный город", благоустройство общественных территорий и дворовых пространств – реализация этих планов не укладывается в один год", - отметил он.

"Хотелось бы отметить приобретение 100 новых автобусов, завершение благоустройства Нижне-Волжской набережной, открытие новых и реконструкцию действующих отделений МФЦ, появление новых информационных ресурсов "НашНижний" и "Антиснег". Обратите внимание на рост собственных доходов Нижнего Новгорода в прошлом году – на 1 млрд рублей, а также более активную и системную работу с муниципальным имуществом, сокращение кредиторской задолженности. При этом не все так хорошо, как хотелось бы: муниципальный долг вырос на 423 млн рублей за счёт увеличения объемов банковских кредитов на 503 млн рублей по средней ставке привлечения 7,52% годовых. Думаю, Нижнему Новгороду необходимо активнее искать альтернативные варианты замещения банковских кредитов на заимствования из вышестоящих бюджетов со ставкой привлечения 0,1% годовых", - обратил внимание Барыкин.

"Более глубокому и тщательному анализу необходимо подвергнуть и исполнение муниципальных программ. По итогам 2018 года из 24 программ эффективными признаны только 15 программ, тогда как в 2017 году таковыми была 21 программа.

В социальной сфере хотел бы отметить активную работу администрации по созданию новых мест в детских садах: дополнительно создано 855 мест. Но окончательно эту проблему снять пока не получается: заявлений от родителей поступает в разы больше, чем мест! Так в 2017 году остались без удовлетворения 4846 заявлений, а это в 8 раз больше количества новых мест, введенных в 2018 году.

Одна из острых проблем – наши скверы. При реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды" по ряду объектов, в частности, "Сквер им. 1905 года" и "Сквер им. Грабина", работы и сроки по благоустройству были сорваны, часть неосвоенных федеральных денег пришлось возвращать в вышестоящий бюджет. Важно, чтобы при реализации программы благоустройства в текущем 2019 году, город не наступил на те же грабли.

Болезненным для города остается вопрос по расселению аварийного жилого фонда. На сегодня на территории города насчитывается 192 аварийных дома общей площадью более 63,2 тысяч кв м, расселению подлежат 4 200 человек. Для решения этого вопроса в марте 2019 года была принята государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы". Работа по данной программе должна начаться уже сейчас, однако пока депутатам нечем обнадежить горожан", - заявил председатель Думы и напомнил, что целый ряд проблемных задач необходимо решить до 800-летия.