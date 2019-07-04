"Нижегородская область – лидер по внедрению инструментов бережливого производства", - Вячеслав Никонов Бизнес

Вячеслав Никонов Фото: НИА Нижний Новгород

"Нижегородская область – лидер по внедрению инструментов бережливого производства", - сказал депутат Госдумы Вячеслав Никонов, комментируя итоги форума "Производительность 360".

"Темы форума "Производительность 360" очень актуальны. Повышение производительности труда – один из обозначенных президентом Владимиром Путиным приоритетов в развитии России. От этого зависит конкурентоспособность российской экономики, уровень жизни россиян, позиция нашей страны на международной арене. Конечно, в Россия сейчас может предложить много конкурентоспособной и уникальной продукции. Но, тем не менее, есть такая проблема, как отставание от ведущих мировых держав по уровню производительности труда, и эта ситуация сложилась не одно десятилетие назад", - считает депутат.

"На форуме "Производительность 360" обсуждались вопросы повышения производительности труда на разных уровнях – макроэкономическом и управленческом. Более эффективные подходы к управлению на предприятиях и организациях действительно важны. Это позволяет изменить к лучшему конкретные поликлиники, предприятия, животноводческие комплексы, школы. Очень многое зависит от того, как поставлена работа в отдельном учреждении, насколько грамотно организован документооборот, не загружены ли сотрудники непроизводительной работой", - добавил он.

"Закономерно, что форум "Производительность 360" проходит именно в Нижегородской области, ведь регион сегодня является лидером по внедрению инструментов бережливого производства, в том числе, в госуправлении. Неслучайно губернатор Глеб Никитин получил на форуме награду за лучший региональный центр компетенций – это высокая и заслуженная оценка", - подытожил Вячеслав Никонов.