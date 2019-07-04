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Спорт

"Мы должны сделать все, чтобы была обеспечена максимальная безопасность, и заплыв традиционно прошел на высоком уровне", - Андрей Тарасов

19 июля 2019 15:11  [87] Спорт

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Андрей Тарасов провел итоговое рабочее совещание 19 июля 2019 года по организации IV международного заплыва на открытой воде X-WATERS VOLGA. Сам заплыв пройдет 28 июля в Нижнем Новгороде.

В этом году на заплыв зарегистрировались 1750 человек из 150 городов и 14 стран мира (Белоруссии, Украины, Литвы, Казахстана, Великобритании, Германии, Швеции, Ирландии, Нидерландов, Испании, Кипра, Турции, Бразилии и Сингапура). При регистрации на заплыв каждому участнику предлагается выбрать одну из трех дистанций в зависимости от степени подготовки – 1 км, 3 км и 5 км, а также представить подлинник медицинской справки о состоянии здоровья. Все участники заплыва будут финишировать в историческом центре Нижнего Новгорода – на набережной возле катера "Герой".

На совещании присутствовали ответственные представители ведомств, министерств и других учреждений, обеспечивающих охрану общественного порядка и безопасность во время заплыва.

"Это крупнейший в России и один из самых массовых в Европе ежегодный заплыв на открытой воде. Интересная трасса, три дистанции на выбор, финиш в самом центре города, а также масштабный спортивный фестиваль. Мы должны сделать все, чтобы была обеспечена максимальная безопасность, и заплыв традиционно прошел на высоком уровне", - подчеркнул Андрей Тарасов.

Отметим, что в конце года определится тройка лидеров и топ-100 сильнейших пловцов.

С этого же года результаты попадают в международный рейтинг пловцов по версии престижной плавательной серии X-WATERS.

В прошлом году более 1,4 тысячи спортсменов приняли участие в заплыве через Волгу.

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