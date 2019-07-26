Нижегородский пищепром в I полугодии увеличил производство на 12% - до 56,5 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятия пищевой промышленности Нижегородской области в I полугодии 2019 года выпустили продукции на 56,5 млрд рублей, что на 12,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

"Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности увеличивают вложения в модернизацию производств, что позволяет им наращивать объемы производимой продукции и расширять её ассортимент", - сказал министр.

Он напомнил, что в 2019-2020 годах в пищевой промышленности Нижегородской области планируется реализация порядка десятка инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 5 млрд рублей.

По словам Николая Денисова, в январе-июне в области мясных полуфабрикатов выпущено больше на 21,9 тысяч тонн, колбасных изделий - на 18,3 тысяч тонн, мороженого - на 16,8 тысяч тонн, творога - на 4,6 тысяч тонн, сливочного масла - на 2,4 тысячи тонн, кетчупов и томатных соусов - на 6,8 тысяч тонн, молока - на 97,4 тысяч тонн.

Напомним, глава региона Глеб Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.