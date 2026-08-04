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Политика

Около 1500 нижегородцев прошли обучение для работы на предстоящих выборах

04 августа 2026 14:26 Политика
Около 1500 нижегородцев прошли обучение для работы на предстоящих выборах

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Электоральные эксперты Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами обсудили проходящую в настоящее время подготовку наблюдателей.

На прошедшей неделе обучение в Нижнем Новгороде уже прошли около 1 500 граждан, которые будут наблюдать на предстоящих выборами депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного собрания. Сегодня началось обучение общественных наблюдателей в других муниципальных образованиях области. Обновленная программа преподавания, разработанная ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», включает практические кейсы, разбор конфликтных ситуаций, при этом акцент делается на знании законодательства, стрессоустойчивости и коммуникации.

Как отметила заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, Елена Ленина, общественное наблюдение — это институт, который еще находится в стадии становления. Это живой организм, который активно впитывает в себя все новации, технологические, социальные, политические и культурные веяния. Значительная часть наблюдателей на избирательных участках будет работать впервые. Среди них преобладают граждане до 40 лет, много молодёжи.

К ротации общественных наблюдателей электоральные эксперты отнеслись положительно.

«Чем больше граждан проходит через обучение и процедуру наблюдения, тем глубже в обществе понимание государственной системы, а значит, выше доверие к политическим институтам, выборам и их результатам», — подчеркнул старший научный сотрудник Научно-исследовательского института проблем социального управления, научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Андрей Самсонов.

Электоральные эксперты отметили также набирающую силу медиатизацию общественного наблюдения. Сегодня информирование о ходе голосования через социальные сети и мобильные приложения стало важнейшей частью работы наблюдателей, большинство из которых на выборах будут блогерами.

Доктор философских наук профессор НФ РАНХиГС Андрей Дахин заявил, что речь идет о системном процессе перехода общественного наблюдателя от «молчаливо делающего» к «делающему и говорящему». Как следствие, публичное комментирование непосредственно с избирательных участков хода выборов формирует их легитимизацию и противостоит информационным искажениям.

Электоральные эксперты также обсудили аналитический доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Процесс выдвижения на выборах 2026 — оценка электоральной динамики».

По словам модератора круглого стола, заместителя председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководителя Нижегородского филиала «Фонда развития гражданского общества», кандидата политических наук Евгения Семенова, представленный доклад — классический информационно-аналитический релиз, фиксирующий завершение ключевого этапа выдвижения кандидатов в депутаты. Его главная задача — подтвердить легитимность процесса и продемонстрировать системность избирательной кампании.

«Доклад опирается на количественные показатели: данные об 11 партиях, 1 717 кандидатах и 80 самовыдвиженцах. Это позволяет оценить масштаб кампании в сравнении с предыдущими электоральными периодами. Публикация такой статистики на ранних этапах служит для аудитории маркером прозрачности процедур. Особое внимание в докладе уделено соблюдению правовых норм и тезису об „устойчивом ядре“ партийной системы, что авторы трактуют как признак стабильности и процедурной легитимности выборов», — заявил политолог.

Старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник отметил, что нынешняя партийная структура вступила в стадию своей завершенности. Характер участия отдельных партий в выборной кампании показывает распределение их позиций в политическом пространстве страны.

«Ведущие думские партии прочно удерживают свои лидирующие позиции. При этом, однако, они вовсе не монополизируют все общественное политическое пространство. В рамках существующей политической системы менее крупные партийные проекты выполняют достаточно важную функцию. Они являются выразителями интересов локальных или региональных групп населения. Именно через эти партии происходит формирование консолидированных политических позиций таких социальных групп и их презентация на общенациональном уровне», — сообщил Александр Прудник.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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