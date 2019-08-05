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Общество

"Количество обращений и нарушений, связанных с вывозом мусора, в регионе снижается", - Игорь Сербул

06 августа 2019 09:28  [96] Общество

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области провела рейды в Сергачском и Бутурлинском районах, а также в Перевозе. Специалисты проверили оборудование контейнерных площадок, их содержание и соблюдение графика вывоза ТКО.

По итогам осмотра было выявлено отсутствие оборудованных контейнерных площадок в частном секторе и мест для размещения крупногабаритного мусора. Переполнения контейнеров не выявлено. Также в ряде случаев не была размещена информация о графике вывоза ТКО.

"Рейды показали, что график вывоза мусора соблюдается. А если выявляются нарушения, то устраняются они оперативно, буквально в течение суток. И мы видим, что сейчас количество обращений и нарушений, связанных с вывозом мусора, в регионе снижается", - сказал руководитель государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Также в Бутурлинском районе специалисты Госжилинспекции проверили ход капитального ремонта многоквартирных домов. Было обследовано 5 зданий по адресам: ул. Милицейская д.2, ул. Мира д.10, ул. Казакова д.21 и ул. Комсомольская 16. Специалистами в двух случаях были выявлены нарушения в работе подрядчиков. Им выдвинуто требование закончить работы до 15 сентября 2019 года.

Всего специалистами Госжилинспеции было проведено 622 рейда. В целом в Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось с 450 до 88 жалоб.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прямой линии Президента России Владимира Путина дал поручение провести дополнительные рейды по проверке соблюдения периодичности вывоза мусора.

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