"Нижегородские власти при строительстве гидроузла хотят посчитать все риски", - Асхат Каюмов

Асхат Каюмов
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"Нижегородские власти при строительстве гидроузла хотят посчитать все риски", - сказал председатель совета Экоцентра "Дронт" Асхат Каюмов.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность перераспределения средств в размере 12,6 млрд рублей, предназначенных для новых гидроузлов, на мероприятия проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас планируется отложить строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов.
Асхат Каюмов пояснил, что проект гидронапорного узла в Балахне требует доработки и эта ситуация стала причиной для того, что бы сроки строительства сооружения перенесли на более поздний срок.
"Ничего сверхъестественного не произошло — на федеральном уровне поняли, что проект вызывает огромное количество вопросов. В связи с этим и перераспределили деньги", - считает эксперт.
"Вопрос в том - откладывается ли проект на доработку, чтобы учесть пожелания Нижегородской области? Туда необходимо заложить средства для компенсации реального экологического ущерба. Если все сделают правильно и с умом — это хорошо", - отметил Асхат Каюмов.
Он подчеркнул, что у проекта строительства гидроузла нет лоббистов, поэтому сроки строительства объекта сразу отложили как только возникли замечания.
"Для региона это хорошо, но, с другой стороны, нам предстоит биться за то, чтобы проект был доработан. В этом плане позиция нижегородского правительства мне нравится, ведь оно не может выступать против, потому, что строительство одобрил Госсовет. Есть совершено внятная позиция — наше правительство хочет, чтобы ущерб правильно посчиталит, поэтому существует вероятность, что у нас будет реальный проект с реальными суммами", - подытожил эксперт.
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