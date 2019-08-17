Аэропорт Нижнего Новгорода открыл гардероб, где можно оставить теплые вещи Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Аэропорт Нижнего Новгорода "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") открыл гардероб, где, вылетая в холодное время года в теплые страны, можно оставить верхнюю одежду. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Услуга гардероба является круглогодичной и предоставляется в любое время суток. При сдаче вещей на хранение пассажиру выдается жетон, а также квитанция об оплате, которые он должен будет предъявить по возвращению в Нижний Новгород.

Напомним, что сейчас на территории нижегородского аэропорта действует новый пассажирский терминал, который начал обслуживать внутрироссийские рейсы в полном объеме 30 марта 2016 года. Международные рейсы аэропорт начал принимать 22 апреля 2017 года.

СПРАВКА:

Площадь терминала составляет 27,8 тысяч кв. м., пропускная способность - более 1,5 млн человек в год.

Международный аэропорт "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла.