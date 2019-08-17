Последние новости рубрики Общество
22 августа 2019 17:53  [63] День Российского флага отметили в Нижегородской области
22 августа 2019 17:45  [57] Оздоровление Волги началось в Нижегородской области
22 августа 2019 17:39  [67] Шестьдесят нижегородских семей с новорожденными участвовали в акции "С Днем рождения, гражданин России!"
22 августа 2019 17:28  [75] Более 3800 специалистов планируется привлечь в нижегородскую медицину в следующем году
22 августа 2019 17:09  [69] "Общественный контроль делает диалог гражданского общества и власти взаимно ответственным", - Ольга Щетинина
22 августа 2019 17:03  [108] Первый государственный асфальтоанализатор начал работать в Нижегородской области
22 августа 2019 16:36  [175] Аэропорт Нижнего Новгорода открыл гардероб, где можно оставить теплые вещи
22 августа 2019 16:31  [228] Грозы и ливни прогнозируются в ближайшие часы в Нижегородской области
22 августа 2019 15:06  [241] Стоимость строительства нижегородского детского онкологического центра скорректирована
22 августа 2019 14:58  [194] Совет сторонников "Единой России" организовал интеллектуальную игру для молодежи Арзамаса
Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода открыл гардероб, где можно оставить теплые вещи

22 августа 2019 16:36  [175] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Аэропорт Нижнего Новгорода "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") открыл гардероб, где, вылетая в холодное время года в теплые страны, можно оставить верхнюю одежду. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Услуга гардероба является круглогодичной и предоставляется в любое время суток. При сдаче вещей на хранение пассажиру выдается жетон, а также квитанция об оплате, которые он должен будет предъявить по возвращению в Нижний Новгород.

Напомним, что сейчас на территории нижегородского аэропорта действует новый пассажирский терминал, который начал обслуживать внутрироссийские рейсы в полном объеме 30 марта 2016 года. Международные рейсы аэропорт начал принимать 22 апреля 2017 года.

СПРАВКА:

Площадь терминала составляет 27,8 тысяч кв. м., пропускная способность - более 1,5 млн человек в год.

Международный аэропорт "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph