Аэропорт Нижнего Новгорода открыл гардероб, где можно оставить теплые вещи

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Аэропорт Нижнего Новгорода "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") открыл гардероб, где, вылетая в холодное время года в теплые страны, можно оставить верхнюю одежду. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Услуга гардероба является круглогодичной и предоставляется в любое время суток. При сдаче вещей на хранение пассажиру выдается жетон, а также квитанция об оплате, которые он должен будет предъявить по возвращению в Нижний Новгород.
Напомним, что сейчас на территории нижегородского аэропорта действует новый пассажирский терминал, который начал обслуживать внутрироссийские рейсы в полном объеме 30 марта 2016 года. Международные рейсы аэропорт начал принимать 22 апреля 2017 года.
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Площадь терминала составляет 27,8 тысяч кв. м., пропускная способность - более 1,5 млн человек в год.
Международный аэропорт "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла.
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