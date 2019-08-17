Нижний сегодня: главные события дня Общество

Первый государственный асфальтоанализатор начал работать в Нижегородской области

Новое оборудование позволяет в короткие сроки - не более часа - подготовить пробу для определения зернового состава смесей, которые используются при ремонте дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Стоимость строительства нижегородского детского онкологического центра скорректирована

Стоимость строительства нижегородского детского онкологического центра скорректирована почти в два раза. Изначально сообщалось, что строить детский онкоцентр планировалось за 1,8 млрд рублей, теперь же речь идет о 852 млн рублей. Как пояснила представитель регионального минздрава, при изначальном расчете за образец был взят более дорогой краснодарский проект-аналог.

Число пострадавших от укусов клещей в Нижегородской области увеличилось на 37%

Клещи вновь активировались в Нижегородской области, число пострадавших граждан за прошедшую неделю выросло на 37%. При этом неделей ранее наблюдалось снижение обращений нижегородцев с укусами клещей на 24%.

Изменения в бюджет НО-2019: на что пойдут 3,3 млрд рублей?

Бюджет Нижегородской области будет увеличен на 3,3 млрд рублей. На заседании профильного комитета в Законодательном собрании Нижегородской области 22 августа 2019 года депутаты одобрили изменения. В информационной заметке НИА "Нижний Новгород" подробно рассказывается на что пойдут дополнительные средства бюджета.

Ситуацию с благоустройством парка "Дубки" назвали "критической"

Подрядчик в настоящее время выполнил минимальный объем предусмотренных контрактом работ. Основной проблемой является перенос сроков завершения работ по благоустройству. Сейчас одно из рассматриваемых решений — расторжение контракта и объявление нового конкурса на выбор подрядной организации.

Власти заинтересовались установкой фонарей на солнечных батареях в Нижнем Новгороде

Фонари на солнечных батареях, благоустройство города по линии благотворительности и рекламные конструкции обсудили предприниматели с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым. Один из предпринимателей предложил установить в нижегородских парках, лесных зонах и зонах отдыха фонари на солнечных батареях. Городские власти заинтересовались данным предложением.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОИСКА ПЯТИЛЕТНЕЙ ЗАРИНЫ АВГОНОВОЙ

Пятилетнюю девочку, которая потерялась в лесу Нижегородской области, нашли живой. НИА "Нижний Новгород", следившее за развитием событий, опубликовало несколько завершающих материалов на эту тему.

Пропавшую в нижегородском лесу пятилетнюю Зарину Авгонову нашли живой

Пятилетнюю Зарину Авгонову, которая пропала в Нижегородской области 18 августа, нашли живой в лесу. Ребенок прятался в лесном буреломе, девочка была сильно ослаблена.

Состояние Зарины Авгоновой врачи оценили как "близкое к средней степени тяжести"

Заблудившуюся девочку нашли ночью, а ранним утром ее на вертолете доставили в Нижний Новгород для дальнейшего обследования и лечения. После первого осмотра состояние девочки врачи оценивали как тяжелое.

Глеб Никитин поблагодарил участников поисков Зарины Авгоновой

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил участников поисков Зарины Авгоновой. Также губернатор поручил региональному министерству здравоохранения обеспечить ребенка всем необходимым лечением, а затем при необходимости провести реабилитационные мероприятия.

Зарину Авгонову после интенсивной терапии, возможно завтра переведут в обычное отделение больницы

Пятилетнюю Зарину Авгонову, которая потерялась в нижегородском лесу и провела там трое суток, после чего сейчас находится в больнице в отделении интенсивной терапии, возможно завтра переведут в обычное отделение. Главный врач ГБУЗ НО Нижегородская детская областная клиническая больница Олег Кадников считает, что состояние девочки, которое оценивается как средней степени тяжести, все таки ближе к удовлетворительному.