Стоимость строительства нижегородского детского онкологического центра скорректирована Общество

Стоимость строительства нижегородского детского онкологического центра скорректирована почти в два раза. Как сообщил корреспондент, присутствующий на заседании комитета Заксобрания по бюджету 22 августа 2019 года, депутаты были удивлены новыми данными.

Изначально сообщалось, что строить детский онкоцентр планировалось за 1,8 млрд рублей, теперь же речь идет о 852 млн рублей.



Как пояснила представитель регионального минздрава, при изначальном расчете за образец был взят более дорогой краснодарский проект-аналог.



"С момента подготовки более правильного технического задания параметры были уточнены", - добавила представитель минздрава.



Все основные функциональные характеристики центра при этом, по ее словам, сохранены. В частности, в центре будет работать отделение онкогематологии с возможностью пересадки костного мозга, будут сохранены операционные блоки. Количество коек также не изменено — их будет 82. На реализацию проекта потребуется два года.



О том, что взрослый и детский онкологические центры создадут в Нижегородской области, сообщалось в январе этого года. Детский центр построят на базе областной детской больницы, для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открыть новые межрайонные центры амбулаторной онкологической помощи.