На страх и риск: более 20 нижегородцев отравились грибами с начала сезона Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцать один нижегородец отравился грибами в 2019 году. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 28 августа 2019 года.

В ведомстве сообщили, что отравления происходят ежегодно. В среднем регистрируется порядка 30 пострадавших в год. Обычно это грибы, собранные и приготовленные нижегородцами лично.

Грибы – пища для здоровых

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом. В них много грибной клетчатки — хитина, который затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам.

"Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Причем грибы не рекомендуются детям до 14 лет. В их организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания", - говорится в сообщении.

(фото: aif.ru)

Как правильно собирать грибы?

Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности уже в лесу, в частности:

- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, в экологически чистых районах;

- собирать грибы в плетеные корзины — так они дольше будут свежими;

- собирать только хорошо знакомые виды грибов;

- срезать каждый гриб с целой ножкой.

По возвращению домой их необходимо перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Затем обязательно подвергнуть кулинарной обработке – каждый вид грибов отдельно. Сделать это нужно именно в день сбора.

(фото: aif.ru)

Одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления грибов.

"Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба — только после этого можно грибы использовать для приготовления грибных блюд", - отметили в Управлении.

Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что из съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Как правильно покупать грибы?

В Управлении Роспотребнадзора сообщили, что контроль за качеством и безопасностью грибов, продаваемых в магазинах на территории Нижегородской области, проводится в постоянном режиме.

В первом полугодии 2019 года исследовано на санитарно-химические, физико-химические, микробиологические, радиологические показатели порядка 50 проб грибов. Все они соответствуют гигиеническим нормативам.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Тем не менее при выборе грибов не стоит терять бдительность.

"Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре", - отметили в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор обращает внимание нижегородцев на то, что не стоит покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Их качество никто не проверит, а значит риск отравлений велик