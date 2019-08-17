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Политика

"Предпринимателей волнует тарифное регулирование, высокое налогообложение и административное давление на бизнес", - Иван Разуваев

29 августа 2019 16:38  [84] Политика

Фото: Торгово-промышленная палата Нижегородской области

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев прокомментировал итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с предпринимателями 28 августа 2019 года в Дзержинске.

"Подобный формат очень удачен. Очень важно, чтобы между бизнесом и властью был именно такой открытый диалог, который мы вчера наблюдали. Он позволяет определить системные проблемы бизнеса. Вчера в рамках мероприятия через приложение проводился опрос на тему того, с какими препятствиями приходится сталкиваться бизнесу. Выяснилось, что предпринимателей волнует тарифное регулирование, высокое налогообложение и административное давление на бизнес (проверки, длительные сроки проведения административных процедур). Это категории, единые для всех, а не для каких-то отдельных отраслей. То есть благодаря таким мероприятиям можно не только решить какие-то частные вопросы, но и подойти к проблеме комплексно. Несколько разных ведомств, органов власти в режиме реального времени слышат проблемы предпринимателя, тут же даются поручения — значит, проблема будет решена", - считает он.

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