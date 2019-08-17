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Политика

Нижегородские первоклассники получили страховые полисы от "Единой России"

02 сентября 2019 16:24  [48] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Все первоклассники Нижегородской области (37,5 тысяч детей) получили страховые полисы в рамках регионального партийного проекта "В будущее с "Единой Россией" 2 сентября 2019 года.

Как отметил и.о. руководителя регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Дмитрий Кабайло, это масштабный социальный партийный проект, который реализуется на территории региона с 2003 года.

"Проект "В будущее с "Единой Россией" охватывает всех без исключения первоклашек области. За время его реализации было застраховано более 500 тысяч детей. В течение этого срока тысячи семей получили выплаты. К примеру, в прошлом году за страховыми выплатами обратились более 270 человек. Это дополнительная гарантия и поддержка и для детей, и для родителей. Проект будет обязательно продолжен. Пусть ребята с удовольствием учатся и активно развиваются, а мы постараемся создать все необходимые условия для этого", - подчеркнул руководитель исполкома.

Фото: НРО "Единая Россия"

В учебных заведениях на торжественных линейках, посвященных Дню знаний, представители депутатского корпуса, регионального и местных отделений, активисты "Единой России" вручили полисы всем первоклассникам.

"Вручение полисов в День знаний стало доброй традицией. Родители отмечают, что проект "В будущее с "Единой Россией" очень важный и необходимый для них. Поскольку для малышей начинается новый этап в жизни, они становятся более самостоятельными. И чтобы в какой-то мере защитить юных непосед, мы реализуем этот проект. Поздравляю всех педагогов, учеников и родителей с началом учебного года. Пусть он принесет много нового и интересного. Желаю всем успехов, ярких открытий и достижений, новых друзей и всего самого доброго!" - сказал заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия" Станислав Прокопович.

Документ предусматривает выплату денежных средств, если с ребенком произошел несчастный случай. Полис действует с того момента, когда ученик вышел из дома, отправившись в учебное заведение, и защищает его до тех пор, пока он не вернется домой, на протяжении всего учебного года - с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. Страховая сумма составляет 50 тысяч рублей.

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