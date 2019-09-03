Последние новости рубрики Общество
05 сентября 2019 19:04  [94] Нижний сегодня: главные события дня
05 сентября 2019 19:03  [419] Улицу Минина в Нижнем Новгороде перекроют 6 сентября
05 сентября 2019 18:43  [124] Нижегородским студентам рассказали, как правильно выбрасывать пластик в контейнер, - пресс-служба правительства
05 сентября 2019 18:31  [100] Владимир Панов поддержал идею отдать "Дом Советов" художественному музею
05 сентября 2019 18:16  [116] Нижний Новгород хочет закупить оборудование для подсчета безбилетников на транспорте
05 сентября 2019 17:51  [176] Власти хотят ужесточить требования к нижегородским перевозчикам
05 сентября 2019 17:45  [88] Иван Носков поручил подготовить интерактивную экологическую карту Дзержинска
05 сентября 2019 17:32  [83] Розыгрыш планшета состоится в универмаге "Сормовские Зори" 7 сентября
05 сентября 2019 17:24  [95] Застройщик "Новинки Smart City" организовал on-line трансляцию возведения домов ЖК
05 сентября 2019 15:52  [189] Диспетчеров всего транспорта Нижнего Новгорода хотят объединить в единый центр
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

05 сентября 2019 19:04  [94] Общество

Власти хотят ужесточить требования к нижегородским перевозчикам

Нижегородцы часто жалуются на то, что водители маршруток превышают скоростной режим или, напротив, подолгу стоят на остановках, набирая пассажиров. Кроме того, перевозчики задерживаются на стоянках в нерентабельное время. Для борьбы с недобросовестными перевозчиками в Нижнем Новгороде предложили узаконить расписание и утвердить право применять санкции.

"Волганариум" в Нижегородской области: соглашение о сотрудничестве подписано с Приморским океанариумом

Волганариум – это комплексный проект, включающий создание экспозиции фауны пресноводных бассейнов рек и озер России, научно-лабораторного комплекса мониторинга и моделирования окружающей среды мирового уровня, а также интерактивного музея экологии. Создание такого комплекса будет вестись в сотрудничестве с "Приморским океанариумом".

Нижегородское УФССП стало привлекать священников для взыскания алиментов с должников

Представители УФССП по Нижегородской области стали привлекать священников, которые помогают судебным приставам в рейдах по месту жительства и работы задолжавшим алименты родителям. Глава регионального УФССП Леонид Морковкин считает, что за счет привлечения представителей духовенства должники "трудоустраивались и начинали регулярные выплаты в пользу детей".

Глеб Никитин подписал соглашение с Росконгрессом

Соглашение предусматривает продвижение перспективных инвестиционных и экспортных проектов Нижегородской области через международную и региональную партнерскую сеть "Россконгресса". Также планируется презентация Нижегородской области на ежегодных зарубежных мероприятиях Росконгресса и продвижение региона на основных конгрессно-выставочных мероприятиях России.

Глеб Никитин заявил о возможном переезде органов госвласти с территории Нижегородского кремля

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что, например, расположенный на территории Кремля "Дом Советов", где сейчас администрация Нижнего Новгорода и Гордума, можно использовать как площадку для выставки работ художников советского времени.

Пробный пуск тепла начнется в Нижнем Новгороде с 9 сентября

В настоящее время "Теплоэнерго" завершает заполнение тепловых сетей. После окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона.

Председатель Следственного комитета России поручил проверить "Мещерскую банду" подростков

Группа подростков избивала и применяла к жителям микрорайона "Мещерское озеро" огнестрельное оружие. Правоохранительные органы задержали подростков и применили к ним санкции в соответствие в тяжестью допущенных преступлений. Между тем, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты действий "Мещерской банды" подростков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph