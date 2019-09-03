Нижний сегодня: главные события дня Общество

Власти хотят ужесточить требования к нижегородским перевозчикам

Нижегородцы часто жалуются на то, что водители маршруток превышают скоростной режим или, напротив, подолгу стоят на остановках, набирая пассажиров. Кроме того, перевозчики задерживаются на стоянках в нерентабельное время. Для борьбы с недобросовестными перевозчиками в Нижнем Новгороде предложили узаконить расписание и утвердить право применять санкции.

"Волганариум" в Нижегородской области: соглашение о сотрудничестве подписано с Приморским океанариумом

Волганариум – это комплексный проект, включающий создание экспозиции фауны пресноводных бассейнов рек и озер России, научно-лабораторного комплекса мониторинга и моделирования окружающей среды мирового уровня, а также интерактивного музея экологии. Создание такого комплекса будет вестись в сотрудничестве с "Приморским океанариумом".

Нижегородское УФССП стало привлекать священников для взыскания алиментов с должников

Представители УФССП по Нижегородской области стали привлекать священников, которые помогают судебным приставам в рейдах по месту жительства и работы задолжавшим алименты родителям. Глава регионального УФССП Леонид Морковкин считает, что за счет привлечения представителей духовенства должники "трудоустраивались и начинали регулярные выплаты в пользу детей".

Глеб Никитин подписал соглашение с Росконгрессом

Соглашение предусматривает продвижение перспективных инвестиционных и экспортных проектов Нижегородской области через международную и региональную партнерскую сеть "Россконгресса". Также планируется презентация Нижегородской области на ежегодных зарубежных мероприятиях Росконгресса и продвижение региона на основных конгрессно-выставочных мероприятиях России.

Глеб Никитин заявил о возможном переезде органов госвласти с территории Нижегородского кремля

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что, например, расположенный на территории Кремля "Дом Советов", где сейчас администрация Нижнего Новгорода и Гордума, можно использовать как площадку для выставки работ художников советского времени.

Пробный пуск тепла начнется в Нижнем Новгороде с 9 сентября

В настоящее время "Теплоэнерго" завершает заполнение тепловых сетей. После окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона.

Председатель Следственного комитета России поручил проверить "Мещерскую банду" подростков

Группа подростков избивала и применяла к жителям микрорайона "Мещерское озеро" огнестрельное оружие. Правоохранительные органы задержали подростков и применили к ним санкции в соответствие в тяжестью допущенных преступлений. Между тем, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты действий "Мещерской банды" подростков.