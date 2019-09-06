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Общество

Прокуроры предотвратили возможный срыв отопительного сезона в Перевозе

09 сентября 2019 10:14  [100] Общество

Прокуроры предотвратили возможный срыв отопительного сезона в Перевозе. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 сентября 2019 года, в деятельности МУП "Коммунальщик" и МП "Вадресурс" выявлены факты, свидетельствующие о возможном срыве сроков.

Из-за долгов в отношении двух котельных указанных предприятий ранее были введены ограничения предоставления электроэнергии.

С учетом указанных обстоятельств межрайонной прокуратурой руководителям МУП "Коммунальщик" и МП "Вадресурс" объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона и несоблюдения прав граждан на беспрепятственное получение коммунальных услуг.

Кроме того, в адрес учредителей муниципальных предприятий – администрации городского округа Перевозский и Вадского муниципального района внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время введенные режимы ограничения электропотребления отменены, обеспечен нормативный режим работы котельных перед началом предстоящего отопительного периода.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 9 сентября начинаются пробные пуски тепла.

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