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Общество

Отстрел лисиц разрешили еще в одном округе Нижегородской области

06 июля 2026 11:49 Общество
Отстрел лисиц разрешили еще в одном округе Нижегородской области

Фото: с сайта pixabаy.com

В Богородском округе разрешили отстрел лисиц из‑за угрозы бешенства. Соответствующий приказ регионального минлесхоза размещен на сайте для официального опубликования правовых актов.

Мера связана с выявленными случаями бешенства в регионе. Ранее в деревне Бурцево был введен карантин.

С 1 по 30 июля 2026 года планируется отстрел 10 лисиц без учета пола и возраста. Работы будут проводиться по правилам охоты и с использованием разрешенных законом средств.

Регулирование пройдет на территории общественной организации «Богородское районное общество охотников и рыболовов».

Отметим, что ранее отстрел лисиц разрешили в Ардатовском и Дальнеконстантиновском округах также из-за угрозы бешенства.

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Теги:
Бешенство Животные Минлесхоз
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