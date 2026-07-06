Отстрел лисиц разрешили еще в одном округе Нижегородской области Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

В Богородском округе разрешили отстрел лисиц из‑за угрозы бешенства. Соответствующий приказ регионального минлесхоза размещен на сайте для официального опубликования правовых актов.

Мера связана с выявленными случаями бешенства в регионе. Ранее в деревне Бурцево был введен карантин.

С 1 по 30 июля 2026 года планируется отстрел 10 лисиц без учета пола и возраста. Работы будут проводиться по правилам охоты и с использованием разрешенных законом средств.

Регулирование пройдет на территории общественной организации «Богородское районное общество охотников и рыболовов».

Отметим, что ранее отстрел лисиц разрешили в Ардатовском и Дальнеконстантиновском округах также из-за угрозы бешенства.