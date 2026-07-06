Названы альтернативные способы добраться до Бора при неработающей канатке Общество

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, не работает 6 июля из-за ЧП, случившегося в минувшие выходные. Сейчас на воздушной переправе ведутся технические работы, но пересечь Волгу можно и другими способами.

Каждый день из областного центра на Бор и обратно ездят автобусы №229. Ежечасные перевозки осуществляет АО «Борское ПАП». Конечными остановками служат автовокзал ТПУ Канавинский и «Большое Пикино». Дорога займет приблизительно час.

Еще один наземный вид транспорта, подходящий для такой поездки — электричка, которая также ходит каждый час. Маршрут от Московского вокзала до станции Моховые горы пригородный поезд проходит за примерно 40 минут.

Кроме того, между Нижним Новгородом и Бором курсируют «Валдаи». Первый рейс судна на воздушной подушке отправляется из региональной столицы в 07:00, а последний — в 18:30, в обратном направлении — в 07:25 и 18:55 соответственно. Время в пути составит 15 минут.

Напомним, вечером 5 июля движение канатной дороги было остановлено из‑за сильного ветра. Несколько кабинок общей массой застряли над Волгой. Внутри находились 16 человек, в том числе четверо детей, их удалось эвакуировать.

Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства также выясняет прокуратура. Переправа пока что не возобновила работу.

Ранее мы сообщали, что стоимость проезда на канатной дороге с 15 июля вырастет до 200 рублей. Из-за остановки работы переправы срок действия проездных будет продлен.