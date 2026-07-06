Движение троллейбусов №8 остановили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение троллейбусов №8, следующих по направлению «улица Дубравная — тоннель Московского вокзала», сообщили в ЦРТС.

Ограничение связано с обрывом контактного провода на улице Ужгородской. В

Когда именно планируется восстановить движение, неизвестно.

Ранее сообщалось, что нижегородский трамвай №27 возобновил движение по маршруту с 6 июля.