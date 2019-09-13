Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс определил лучших среди УК и ТСЖ Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ". Его победителем определено товарищество собственников жилья "Нефтехимик-3" (Кстово).

В качестве приза жилищная организация получит монтаж энергосберегающих светильников. Новые светодиодные лампы планируется установить у каждого подъезда жилого дома (ул. Зелёная, 20), который находится под управлением ТСЖ.

Акция "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" стартовала в мае текущего года. В число ее участников вошли юридические лица-потребители тепловой энергии и горячего водоснабжения Дзержинска и Кстова, имеющие действующий договор с ресурсоснабжающей организацией ПАО "Т Плюс" на поставку коммунальных ресурсов теплоснабжения и ГВС.

Лучшего из участников по ряду критериев выбирала специальная комиссия. Учитывались своевременная передача показаний общедомовых счетчиков, отсутствие долгов перед ресурсоснабжающей компанией и судебных споров с ней, выполнение всех мероприятий по подготовке многоквартирных домов (МКД) к осенне-зимнему периоду. Также обязательным требованием было взаимодействие в части предоставления актуальной информации обо всех изменениях в МКД (площадь помещений, количество зарегистрированных лиц и т.д.). Победитель был определен по наибольшей сумме баллов среди участников акции.

"Подобную акцию наша компания проводит впервые. Так мы не только поощрили организацию, в которой видим своего надежного партнера, но и поблагодарили жителей дома за своевременную оплату коммунальных услуг", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Подробная информация об акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" и ее результатах публикуется на официальном сайте компании и в СМИ.