"До конца недели все жилые дома в Нижнем Новгороде должны быть обеспечены теплом", - Владимир Панов Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

До конца недели все жилые дома в Нижнем Новгороде должны быть обеспечены теплом. Такую задачу поставил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе проверки пуска тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома города 25 сентября 2019 года.

"В квартирах могут быть какие-то отдельные проблемы с работой отопительных приборов. В течение 3х дней будет завершена работа по открытию задвижек и пуску тепла в дома, но регулировка займет гораздо больше времени. По опыту прошлых лет - от одной до двух недель", - пояснил исполнительный директор Домоуправляющей компании Советского района Евгений Сазанов на примере своего района.

Заместитель главы Виктор Сдобняков отметил, что на сегодняшний день тепло не может быть подведено к 14 многоквартирным домам (МКД), в которых ведется ремонт системы отопления по программе фонда капитального ремонта, и стоит задача до конца недели исправить ситуацию.

Илья Халтурин добавил, что только на "горячую линию" Теплоэнерго поступает более 2 000 звонков ежедневно. Владимир Панов предложил выехать на один из расположенных рядом адресов, заявка от которого уже поступила на "горячую линию", а также проверить температуру в школах. Если в школе №29 было тепло, то в доме №2 по улице Невзоровых, откуда было зарегистрировано обращение, тепло отсутствовало.

Жительница дома №2 Елена Малахова пожаловалась мэру, что в квартире очень холодно, и ждать тепла в квартире приходится долго каждый год.

Евгений Сазанов пояснил, что тепло к дому подведено, но невозможно провести пусконаладочные работы в подвале в связи с утечкой на водопроводе. Неисправность должна быть ликвидирована до конца дня, и уже на следующий день жители получат тепло в квартирах.

"Цель сегодня - до конца дня подать теплоноситель на 90% многоквартирных домов, и до конца недели город должен быть полностью обеспечен теплом. Есть проблема, которая появляется уже после подведения тепла к дому, – работа самих домоуправляющих компаний или ТСЖ, которые не обеспечили оперативное удаление воздуха из системы. Сейчас все работают и стараются. Есть, к сожалению, отстающие",- резюмировал мэр города Владимир Панов.

Как сообщили в городском департаменте жилья, 100% муниципальных котельных уже запущены.

Напомним, отопительный период 2019-2020 годов в Нижнем Новгороде стартовал с 23 сентября. Подача тепла учреждениям социальной сферы начата с 18 сентября, раньше официальной даты начала отопительного периода.

Добавим, что 25 сентября департамент жилья запустил горячую линию по пуску тепла.

Линия будет работать с 25 сентября по 8 октября 2019 года в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00. Звонки принимаются по телефону: 439-00-40.