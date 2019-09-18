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Политика

"Компенсация при уплате взносов на капремонт сегодня особенно беспокоят граждан пожилого возраста", - Ольга Щетинина

26 сентября 2019 11:46  [99] Политика

В Законодательном собрании Нижегородской области 25 сентября 2019 года состоялось заседание фракции "Единая Россия". В рамках заседания депутаты фракции единогласно поддержали предложение продлить действие областного закона о мерах социальной поддержки старшего поколения при уплате взносов на капитальный ремонт жилья до 31 декабря 2020 года. Изменения были приняты в 2016 году.

Меры социальной поддержки по закону дают право получать компенсационные выплаты при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах одиноко проживающим неработающим гражданам, являющимся собственниками жилых помещений и достигшим возраста 70 лет, в размере 50% от размера взноса на капитальный ремонт, 80 лет – в размере 100%.

Кроме того, данные меры поддержки сохранятся и семьям, состоящим из неработающих граждан пенсионного возраста, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, которые являются собственниками жилых помещений и достигли возраста 70 лет, в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.

"Поддержка социально незащищенных категорий граждан, людей с низкими доходами является одной из основных в нашей партийной работе. Важно поддержать наиболее уязвимые категории граждан, перейти к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается. Об этом заявил и президент РФ Владимир Путин. Компенсация при уплате взносов на капремонт сегодня особенно беспокоят граждан пожилого возраста. Мы регулярно отслеживаем, чтобы выплаты не прерывались. Поэтому будем контролировать, чтобы средства на реализацию закона были заложены в областном бюджете и на следующий год", - сказала руководитель фракции, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

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