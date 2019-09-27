Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [5733] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4641] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
01 августа 2019 11:14  [4446] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
25 октября 2018 16:37  [4438] "Поправкой в закон "О тишине" мы поддержали граждан, которые с этой идеей к нам обратились", - Ольга Щетинина
14 января 2019 21:04  [4011] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
21 декабря 2018 11:37  [3951] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
14 января 2019 14:10  [3939] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
18 декабря 2018 14:27  [3767] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
20 декабря 2018 15:55  [3657] "Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников
18 декабря 2018 11:41  [3580] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
Последние новости рубрики Политика
27 сентября 2019 18:27  [77] ""Единая Россия" продолжит прямое общение с избирателями", - Дмитрий Кабайло
27 сентября 2019 17:32  [92] "Не надо питать иллюзий – досрочное голосование на выборах никто не отменит", - Владислав Егоров
27 сентября 2019 15:33  [166] Гия Эрадзе представил нового руководителя нижегородского цирка Алену Кириллову
27 сентября 2019 14:57  [130] "Интеллигенты идут в "Справедливую Россию"", - Татьяна Гриневич
27 сентября 2019 14:46  [197] "Сейчас человек с чемоданом денег может прийти и выиграть выборы", - Владислав Атмахов
27 сентября 2019 13:40  [129] Фракция ЛДПР в ЗС НО предложила законодательно запретить досрочное голосование на выборах
26 сентября 2019 18:46  [233] "Цифровые технологии являются инструментом достижения целей, обозначенных в Стратегии", - Глеб Никитин
26 сентября 2019 16:07  [217] Председатель ЗС НО Евгений Лебедев проведет прием граждан: запись открыта до 11 октября
26 сентября 2019 15:52  [423] Депутаты Думы Дзержинска отправились в немецкий город-побратим Биттерфельд-Вольфен
26 сентября 2019 13:20  [472] "Снижение транспортного налога для большегрузов - важная и необходимая инициатива для социально-экономической системы региона", - Станислав Прокопович
Политика

"Не надо питать иллюзий – досрочное голосование на выборах никто не отменит", - Владислав Егоров

27 сентября 2019 17:32  [92] Политика

Фото: Анастасия Макарычева

"Не надо питать иллюзий – досрочное голосование на выборах никто не отменит", - заявил секретарь нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам Гордумы и Заксобрания" 27 сентября 2019 года.

"Это сразу поставит парламентское большинство в положение проигрывающего. Наша задача – в том, чтобы добиться все-таки максимальной публичности этой проблемы: что голоса избирателей на самом деле, скажем так, далеко не всегда являются объективными", - пояснил он.

Лидер областной КПРФ также прокомментировал возможную отмену партсписков на выборах в Думу Нижнего Новгорода.

"Должен быть баланс одномандатных округов и представительства для устойчивой партийно-политической системы. Она должна развиваться и развиваться она может только при наличии пропорциональности. Причем 50 на 50 – это оптимальное соотношение. В то же время, если выборы в Гордуму станут полностью по одномандатным округам, для КПРФ это не будет большой проблемой", - уверен Владислав Егоров.

"По поводу аномально высокой явки на досрочном голосовании в Гордуму: мы подавали обращение и в прокуратуру, и в центральную избирательную комиссию. Избирательная комиссия согласилась с нами, затем проверила все и сказала, что ничего аномального на самом деле в этом нет. Это был просто выброс энергии в конкретно взятом уголке Сормовского района. 1500 жаждущих проголосовать пришли и проголосовали за кандидата "Единой России", - сказал он.

"Аномальный выброс все-таки был, и он был направлен в определенную политическую сторону, что заставляет усомниться в том, что досрочное голосование имеет отношение к реальности. Эта форма контролируемого привода, если не брать при этом расчет манипуляции с бюллетенями, которые должны храниться в сейфе в течение десяти дней. Конечно, "досрочку" надо отменять. Если говорить серьезно, то это большая беда", - добавил представитель КПРФ.

Напомним, фракция ЛДПР в ЗС НО предложила законодательно запретить досрочное голосование на выборах.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph