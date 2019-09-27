"Не надо питать иллюзий – досрочное голосование на выборах никто не отменит", - Владислав Егоров Политика

Фото: Анастасия Макарычева

"Не надо питать иллюзий – досрочное голосование на выборах никто не отменит", - заявил секретарь нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам Гордумы и Заксобрания" 27 сентября 2019 года.

"Это сразу поставит парламентское большинство в положение проигрывающего. Наша задача – в том, чтобы добиться все-таки максимальной публичности этой проблемы: что голоса избирателей на самом деле, скажем так, далеко не всегда являются объективными", - пояснил он.

Лидер областной КПРФ также прокомментировал возможную отмену партсписков на выборах в Думу Нижнего Новгорода.

"Должен быть баланс одномандатных округов и представительства для устойчивой партийно-политической системы. Она должна развиваться и развиваться она может только при наличии пропорциональности. Причем 50 на 50 – это оптимальное соотношение. В то же время, если выборы в Гордуму станут полностью по одномандатным округам, для КПРФ это не будет большой проблемой", - уверен Владислав Егоров.

"По поводу аномально высокой явки на досрочном голосовании в Гордуму: мы подавали обращение и в прокуратуру, и в центральную избирательную комиссию. Избирательная комиссия согласилась с нами, затем проверила все и сказала, что ничего аномального на самом деле в этом нет. Это был просто выброс энергии в конкретно взятом уголке Сормовского района. 1500 жаждущих проголосовать пришли и проголосовали за кандидата "Единой России", - сказал он.

"Аномальный выброс все-таки был, и он был направлен в определенную политическую сторону, что заставляет усомниться в том, что досрочное голосование имеет отношение к реальности. Эта форма контролируемого привода, если не брать при этом расчет манипуляции с бюллетенями, которые должны храниться в сейфе в течение десяти дней. Конечно, "досрочку" надо отменять. Если говорить серьезно, то это большая беда", - добавил представитель КПРФ.

Напомним, фракция ЛДПР в ЗС НО предложила законодательно запретить досрочное голосование на выборах.